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В Беловежской пуще пересчитают барсучьи «квартиры»

14.08.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мониторинг численности барсука проводится в Беловежской пуще, пишет «Вечерний Брест».

До конца года на территории нацпарка проведут инвентаризацию всех известных барсучьих поселений, а на жилые поставят фотоловушки. Это позволит оценить динамику численности европейского барсука и принять меры по его защите. Полученные данные будут занесены на карту.

Полосатый зверек, который ведет скрытный ночной образ жизни, относится к одному из наиболее уязвимых видов. Он роет многоходовые норы, которые способствуют мозаичности леса, регулируют численность мелких грызунов и насекомых. Угрожающими факторами для его популяции являются распространение енотовидной собаки (чужеродного вида, завезенного для охотничьего промысла), а также браконьерство, осушение болот и вырубка леса.

В последний раз мониторинг популяции барсука в пуще проводился в 1980-е годы.

 
Теги: Брест
 
 
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Это позволит оценить динамику численности европейского барсука и принять меры по его защите.
 
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