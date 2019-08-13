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В Беловежской пуще пересчитают барсучьи «квартиры»
14.08.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мониторинг численности барсука проводится в Беловежской пуще,
До конца года на территории нацпарка проведут инвентаризацию всех известных барсучьих поселений, а на жилые поставят фотоловушки. Это позволит оценить динамику численности европейского барсука и принять меры по его защите. Полученные данные будут занесены на карту.
Полосатый зверек, который ведет скрытный ночной образ жизни, относится к одному из наиболее уязвимых видов. Он роет многоходовые норы, которые способствуют мозаичности леса, регулируют численность мелких грызунов и насекомых. Угрожающими факторами для его популяции являются распространение енотовидной собаки (чужеродного вида, завезенного для охотничьего промысла), а также браконьерство, осушение болот и вырубка леса.
В последний раз мониторинг популяции барсука в пуще проводился в 1980-е годы.
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Это позволит оценить динамику численности европейского барсука и принять меры по его защите.
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