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Спа-зоны и vip-сауны с бассейнами. Когда сдадут банный комплекс на витебских «Югах»

14.08.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двух­этажный банно-оздоровительный комплекс площадью свыше 4,5 тысячи кв. м на пересечении улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов планируют сдать в 2020 году, сообщают «Витьбичи».


Центральную часть первого этажа займет банно-термальный комплекс площадью 417 кв. м. Здесь будут находиться зона отдыха с шезлонгами и двумя бассейнами со спа- и гидромассажем, финская и мягкая сау­ны, паровая баня, средиземноморская терма. А еще обещают так называемые «души впечатлений» («Тропический дождь», «Летний шторм», «Холодный бриз»), душевую аллею, водяной каскад.

В левом и правом крыльях здания расположатся зоны отдыха и ожидания, бар, парикмахерская, кабинет маникюра, магазин «Все для бани», vip-сауны с бассейнами. Этажом выше — тренажерные залы, фитнес, массаж, дет­ская игровая комната.

На второй этаж ведет винтовая лестница, которая украшает холл. При вечернем освещении она будет видна с улицы через витражи.

Строительство здания началось еще в 2010 году, но денег не хватало, и объект превратился в долгострой. В 2018 году он перешел на баланс Витебского предсприятия котельных и тепловых сетей (ВПКиТС). Работы ускорились — и здание преобразилось на глазах.

— Со стороны улицы Воинов-интернационалистов банно-оздоровительный комплекс выглядит практически готовым, осталось завершить фасадные работы со стороны улицы Чкалова. Стяжки, устройство стен и перегородок выполнены, — говорит начальник отдела капитального строительства предпритиятия Юрий Скородилко. — К зданию подведены инженерные сети, осталось сделать внутреннюю разводку. Приведена в порядок прилегающая к комплексу территория, обустроена парковка, положен асфальт, выполнено наружное благоустройство, установлена архитектурная подсветка фасадов.

Ожидается, что в 2020 году строители сдадут часть комплекса: начнут работу сауны и баня, бассейны.

— После ввода в эксплуатацию банно-термального комплекса будем завершать строительство. Благодаря шумоизоляции работы в крыльях здания не помешают посетителям в его центральной части, — говорит заместитель директора ВПКиТС Александр Кушарев. — У нас уже есть подобный опыт — при строительстве банно-оздоровительного комплекса «Арго» на улице Кутузова.

 
 
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Двух­этажный банно-оздоровительный комплекс площадью свыше 4,5 тысячи кв. м на пересечении улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов планируют сдать в 2020 году.
 
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