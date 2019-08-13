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Возвращение альдрованды. В Пинском районе вселили редкое растение
14.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Необычная акция состоялась в Пинском районе. Сотрудники Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси приехали на Полесье для того, чтобы вселить редкое растение, занесенное в Красную книгу Беларуси, — альдрованду пузырчатую.
В Беларуси фиксировалось около 20 мест произрастания альдрованды, но теперь осталось только одно достоверное – в Малоритском районе на озере Ореховском и в его окрестностях. За этим местом ее произрастания ученые ведут мониторинг с 1969 года, когда она впервые была там выявлена. Популяция альдрованды на этом озере достаточно большая, сильная и не пропадает даже в суровые зимы. Поэтому было принято решение попробовать усилить белорусскую популяцию за счет нее. Это, можно сказать, один из первых шагов в попытке не только сохранить редкое растение, но и улучшить общее состояние редчайшего растения в регионе.
Как рассказал старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси Аркадий Скуратович, в Пинском районе альдрованда пузырчатая отмечалась около деревень Болгары и Горново еще с 1820-х годов. Регистрировалась она здесь до 50-х годов прошлого столетия. Но потом из-за обширной мелиорации и активной хозяйственной деятельности вовсе исчезла. В связи с этим было принято решение попробовать снова вселить ее на историческую родину, в Пинский район. Мероприятие прошло в рамках проекта, реализуемого Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ «Ветландс».
Растения альдрованды, доставленные сотрудниками Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси прямиком из Малоритского района, были вселены в реку Припять. В дальнейшем ученые будут вести мониторинг и наблюдать, приживется ли альдрованда пузырчатая на Пинщине.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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