Возвращение альдрованды. В Пинском районе вселили редкое растение

Источник материала: Полесская правда

Необычная акция состоялась в Пинском районе. Сотрудники Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси приехали на Полесье для того, чтобы вселить редкое растение, занесенное в Красную книгу Беларуси, — альдрованду пузырчатую.





Альдрованда пузырчатая относится к категории глобально угрожаемых видов, она сегодня редко встречается. Если ранее во всем мире было известно около 500 мест ее обитания, то на сегодняшний момент их осталось менее 50-ти.

В Беларуси фиксировалось около 20 мест произрастания альдрованды, но теперь осталось только одно достоверное – в Малоритском районе на озере Ореховском и в его окрестностях. За этим местом ее произрастания ученые ведут мониторинг с 1969 года, когда она впервые была там выявлена. Популяция альдрованды на этом озере достаточно большая, сильная и не пропадает даже в суровые зимы. Поэтому было принято решение попробовать усилить белорусскую популяцию за счет нее. Это, можно сказать, один из первых шагов в попытке не только сохранить редкое растение, но и улучшить общее состояние редчайшего растения в регионе.

Как рассказал старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси Аркадий Скуратович, в Пинском районе альдрованда пузырчатая отмечалась около деревень Болгары и Горново еще с 1820-х годов. Регистрировалась она здесь до 50-х годов прошлого столетия. Но потом из-за обширной мелиорации и активной хозяйственной деятельности вовсе исчезла. В связи с этим было принято решение попробовать снова вселить ее на историческую родину, в Пинский район. Мероприятие прошло в рамках проекта, реализуемого Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ «Ветландс».





Для возвращения альдрованды на Пинщину было выбрано место на реке Припять в районе деревни Лемешевичи. Туда в сопровождении заместителя начальника Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павла Селивона приехали сотрудники Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси – ведущий научный сотрудник Игорь Дубовик, старшие научные сотрудники Аркадий Скуратович и Сергей Савчук, а также научный сотрудник Владимир Лебедько.

Растения альдрованды, доставленные сотрудниками Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси прямиком из Малоритского района, были вселены в реку Припять. В дальнейшем ученые будут вести мониторинг и наблюдать, приживется ли альдрованда пузырчатая на Пинщине.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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