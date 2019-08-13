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Как благоустроили территорию возле красного дома на «Фрунзенской», где год назад рубили деревья
14.08.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Год назад у красного дома на улице Танка, 4 для благоустройства
Напомним, помещения на первом этаже дома на Танка, 4 долгое время пустовали. Но их купила компания «МТсити» и устроила благоустройство территории и ремонт помещений. Из-за «сложного рельефа» и необходимости замены коммуникаций строительные работы предполагали вырубку 14 взрослых деревьев.
Эскиз проекта был таким. На данный момент благоустройство на участке возле павильонов, которые помечены как Reklama № 2 и Reklama № 3, еще не закончено.
Заметив вырубку деревьев, местные жители стали писать петиции и обращаться к чиновникам.
После этого представитель компании-заказчика встретился с инициативной группой в администрации Центрального района и
— Вместо туй, которые были по проекту, жильцы согласовали дуб, клен, высокорастущие деревья. В принципе пришли к концепции, что поменяем дизайн благоустройства, будем сажать максимально возможные деревья — 2,5−3 метра. Также уберем оттуда лавочки и добавим зеленую зону, — рассказывал тогда об итогах встречи замглавы администрации Денис Жибуль.
Сейчас на объекте работы подходят к концу, но, в итоге взрослых деревьев на территории пока нет. Результат очень похож на тот, который был на эскизе.
Мы обратились за комментарием к руководителю «МТсити», но он отказался от беседы.
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Год назад для благоустройства возле «Фрунзенской» вырубили здоровые деревья. Местные жители выступили против, но заказчик продолжил работы и пообещал пять...
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