Как благоустроили территорию возле красного дома на «Фрунзенской», где год назад рубили деревья

Источник материала: Tut.by

Год назад у красного дома на улице Танка, 4 для благоустройства вырубили здоровые деревья. Местные жители выступили против, подписали петицию, ходили на приемы в администрацию района, где им пообещали сохранить несколько взрослых деревьев. Посмотрели, что из этого вышло.





Напомним, помещения на первом этаже дома на Танка, 4 долгое время пустовали. Но их купила компания «МТсити» и устроила благоустройство территории и ремонт помещений. Из-за «сложного рельефа» и необходимости замены коммуникаций строительные работы предполагали вырубку 14 взрослых деревьев.



Так эта территория выглядела в 2014 году. Скриншот «Яндекс.Карты»

Эскиз проекта был таким. На данный момент благоустройство на участке возле павильонов, которые помечены как Reklama № 2 и Reklama № 3, еще не закончено.



Фото: телеграм-канал #МотолькоПомоги: Минск

Заметив вырубку деревьев, местные жители стали писать петиции и обращаться к чиновникам. Вмешался также комитет природных ресурсов и потребовал обязать «МТсити» пересмотреть проектные решения в части сохранения деревьев, исключив их необоснованное удаление.

После этого представитель компании-заказчика встретился с инициативной группой в администрации Центрального района и пообещал сохранить пять взрослых деревьев у красного дома на Танка.





— Вместо туй, которые были по проекту, жильцы согласовали дуб, клен, высокорастущие деревья. В принципе пришли к концепции, что поменяем дизайн благоустройства, будем сажать максимально возможные деревья — 2,5−3 метра. Также уберем оттуда лавочки и добавим зеленую зону, — рассказывал тогда об итогах встречи замглавы администрации Денис Жибуль.

Сейчас на объекте работы подходят к концу, но, в итоге взрослых деревьев на территории пока нет. Результат очень похож на тот, который был на эскизе.





Мы обратились за комментарием к руководителю «МТсити», но он отказался от беседы.