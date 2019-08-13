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Как пойти в лес и вернуться домой

14.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как пойти в лес и вернуться домой
Каждый год в лесу теряются как взрослые, так и дети. Некоторые находят выход из леса самостоятельно, а некоторых приходится искать не без привлечения посторонней помощи. Зачастую в лесу теряются именно люди пожилого возраста, так как у них, в большинстве своем, имеются трудности с ориентированием.

Так, 8 июля  поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске мужчины, заблудившегося в лесу около д. Воронино Быховского района. Заблудившийся жители Воронино, инвалид I-й группы, собирал с сестрой ягоды на опушке леса, а затем сестра потеряла его из вида, мобильный телефон у мужчины отсутствовал.

Для проведения поисков был задействованы спасатели, милиция, работники лесхоза, местные жители.В 07-46 потерявшийся был обнаружен работником Быховского РОЧС на автодороге Гомель-Могилев, в районе деревни Сидоровичи Могилевского района. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался.

Поздним вечером 21 июля спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске детей, потерявшихся в лесном массиве возле агрогородка Довск Рогачевского района.

Выяснилось, что два школьника из Рогачева – ученики 8 и 9 классов – приехали в гости к своим бабушкам на каникулы. Около 22-00 дети провели своих друзей домой, а на обратном пути решили сократить дорогу и направились через лес, где и заблудились.

На поиски вместе со спасателями выехали сотрудники милиции. В 23-04 дети вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи госпитализация не понадобилась.

В очередной раз необходимо напомнить, что не стоит забывать и об одежде, в которой мы собираемся идти в лес. Одежда камуфляжного цвета скрывает потерявшегося человека и тем самым осложняет процесс поиска, тем более, если возможности и сил подать знак и сообщить о себе уже нет. Лучше всего в лес примерять яркую одежду и головные уборы, которые будут заметны на большом расстоянии.

Чтобы лучше ориентироваться в лесу, необходимо первоначально изучить местность. Обязательными мероприятиями также будут: заряженный телефон, минимальный набор аптечки, небольшое количество питьевой воды. Также для оповещения своего местоположения можно воспользоваться свистком, звук которого слышен за 2-3 километра.

Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия: в пасмурную погоду поход лучше отложить. Если поход за грибами или ягодами — дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации:

— не отправляйтесь в лес в одиночку;

— изучите основные правила ориентирования в лесу;

— сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

— надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

— возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева;

Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо, – сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от холода и организовать ночлег.

Если у вас с собой мобильный телефон, наберите номер службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите, что видите вокруг себя.

Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и  успокойтесь. По возможности пейте воду и двигайтесь к цели.

Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью. Если начинает темнеть то лучше сориентироваться на местности и подумать, где организовать ночлег. Для ночлега подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект  дает и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо — повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.

Проверьте свои знания о действиях, если заблудились в лесу, в мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом».

Инспектор сектора обучения гражданской защиты Пинского горрайотдела по ЧС А.В.Гузаревич.

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