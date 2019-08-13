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На Брестчине и Гомельщине стихия валила лес, пропадало электричество. Сегодня может повториться

14.08.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за шторма с грозой 13 августа в Брестской области валило деревья, а в Гомельской многие населенные пункты остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Из-за порывов ветра (до 20 метров в секунду) пострадали 19 населенных пунктов Брестчины, а именно в Ивановском, Кобринском, Пинском и Брестском районах.

Повреждена кровля на 6 жилых домах, а также 65 сельскохозяйственных зданиях и сельсоветах. К тому же стихия валила лес: повреждено 73 гектара лесонасаждений.



Помощь спасателей и специализированных служб понадобилась, чтобы распилить и убрать упавшие во дворах и на дороги деревья. Отмечено 67 таких случаев, из них почти половина в Брестском (32), и в Ивановском районе (25).

В Гомельском районе после грозы было нарушено снабжение 269 трансформаторных подстанций и 39 населенных пунктов, а также 17 ферм и 12 зерносушилок. Вероятно, всему виной падение деревьев на линии электропередачи.

По состоянию на 08.00 14 августа оставались без энергии еще 16 точек в Гомельском районе. Работают аварийные бригады, а некоторые сельскохозяйственные предприятия пока снабжают генераторами.

Напомним, что на сегодня синоптики тоже объявили штормовое предупреждение. Днем на большей части территории Беларуси ожидаются сильные дожди, по юго-востоку при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду и град.

 
 
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