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«День и ночь пахать и сеять». Президент наказал не снижать темпы сельхозработ

14.08.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не сбавлять темпы сельхозработ поручил президент во время рабочей поездки в Могилевскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть», — сказал глава государства.

Президенту доложили, что в Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4−5 погожих дней.

(Будет дополнено)

 
 
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Президенту доложили, что в Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4−5 погожих дней.
 
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