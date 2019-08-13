«День и ночь пахать и сеять». Президент наказал не снижать темпы сельхозработ

Источник материала: Tut.by

Не сбавлять темпы сельхозработ поручил президент во время рабочей поездки в Могилевскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть», — сказал глава государства.

Президенту доложили, что в Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4−5 погожих дней.

(Будет дополнено)