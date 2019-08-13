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«День и ночь пахать и сеять». Президент наказал не снижать темпы сельхозработ
14.08.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не сбавлять темпы сельхозработ поручил президент во время рабочей поездки в Могилевскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть», — сказал глава государства.
Президенту доложили, что в Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4−5 погожих дней.
(Будет дополнено)
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Президенту доложили, что в Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4−5 погожих дней.
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