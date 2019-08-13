«Не верю, что вмешательство Елены Воробей повлияет на суд». Версия потерпевшего в «перебранке»

Источник материала: Tut.by

70-летний Петр Николаевич не считает, что между ним и таксистом произошла «пустяковая перебранка во дворе». Минчанин говорит, после перелома ноги перенес операцию, только через полгода ему сняли гипс, и до сих пор он не может ходить без палочки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Я не верю в то, что вмешательство в это дело Елены Воробей, представившейся дальней родственницей осужденного, повлияет на принятие судом справедливого решения. Вместе с тем формируется общественное мнение в защиту Сергея Макарова, который упоминается как несправедливо осужденный. Из обеих статей вытекает, что я оговариваю ни в чем не повинного человека. Но ведь я говорю правду!" — обратился в редакцию TUT.BY потерпевший 70-летний Петр Николаевич.

О том, что заслуженная артистка России Елена Воробей вступилась за своего дальнего родственника, крестного дочки, стало известно 2 августа. Воробей приехала в Минский городской суд на апелляцию. Таксиста Сергея Макарова признали виновным по ч.2 ст. 147 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Такой срок Макаров получил за то, что, по версии следствия, во время конфликта сломал ногу другому водителю — Петру Николаевичу.

Сам потерпевший в суд прийти не смог , а после публикаций по этому уголовному делу «пребывал в шоковом состоянии», и решил написать письмо в редакцию TUT.BY.

«Четырехминутная встреча с Макаровым или «пустяковая перебранка во дворе», как называет ее Елена Воробей, обернулась большой трагедией для меня и моей семьи. Макаров нанес мне несколько ударов в грудь, а также, заломав руку, уложил на капот машины и нанес два удара по ноге. После чего сел в свою машину и уехал», — рассказывает потерпевший Петр Николаевич.



Елена Воробей в минском суде. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он отмечает: все происходило на глазах у соседей, они вызывали скорую и милицию, а позже стали свидетелями по уголовному делу.

«Эта «пустяковая перебранка» обернулась для меня покалеченной ногой («закрытый оскольчатый перелом проксимального отдела большой берцовой кости, в/3 малой берцовой кости правой голени со смещением отломков), перенесенной в последствии операцией, после которой в моей ноге появились титановая пластина и несколько гвоздей, шестью месяцами пребывания в гипсе, а также длительной реабилитацией, которая продолжается по сей день. Восстановление утерянных за это время ногой функций идет крайне медленно. Передвигаться самостоятельно до сих пор проблематично», — рассказывает минчанин.

У московского эксперта, а Министерство обороны РФ командировало в Минск своего ведущего специалиста, другое мнение. По его словам, у потерпевшего «винтообразный сгибательный оскольчатый перелом», который не образуется от прямого удара.

«Таким образом, «независимый российский эксперт», приглашенный заинтересованной стороной на очередное заседание суда через год после произошедшего, ставит под сомнение выводы трех экспертиз, проведенных специалистами отдела общих экспертиз Управления судебно-медицинских экспертиз по Минску, согласно которым имеющийся у меня перелом ноги не мог быть получен без внешнего воздействия, а также корректность ранее вынесенного судом решения, — отмечает Петр Николаевич. — Сергей Макаров не просто сломал мне ногу. Он сделал это в общественном месте, на глазах у двух свидетелей, которые не могли в этот момент ничего предпринять. Тем самым он не только унизил и покалечил меня, но и проявил неуважение к находящимся во дворе женщинам. Мне бы очень не хотелось, чтобы в нашей стране укоренилась существующая российская практика «разборок», в том числе и между водителями, а именно — кто сильнее или у кого в руках бита, тот и прав».

Минский городской суд назначил судебно-медицинскую экспертизу по делу Сергея Макарова, в суде объявлен перерыв.