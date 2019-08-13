ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 15 августа

14.08.2019 11:42 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 15 августа
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, днем - с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не верю, что вмешательство Елены Воробей повлияет на суд». Версия потерпевшего в «перебранке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика