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«Красивый, зараза! Но хребет перегрызет». Под Ушачами волки режут домашнюю живность и пугают людей

14.08.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель деревни Мазулино Ушачского района боится, что волки, которые, по его словам, повадились ходить к нему на подворье, скоро лишат его всей живности: «Съели овечку, козу и ягненка. Страшно и за остальных домашних животных, и за себя». У пенсионера побывал местный охотовед. Говорит, что до зимы найти управу на волков вряд ли получится.


Фото с сайта mostga.am

— Первый случай произошел 4 июля — тогда волки унесли у меня овцу. Потом в лесу от нее нашли голову, копыта и шкуру. А в прошлую пятницу, 9 августа, утащили козу. В воскресенье я не досчитался уже ягненка, — перечисляет свои потери Иван Бочков. — Причем волки приходили не ночью, а средь бела дня.

Иван Андреевич рассказывает, что в деревне Мазулино проживают всего четыре человека — он да несколько старушек. Остальные хаты — пустые, некогда довольно большая деревня почти вымерла.

— Вокруг деревни — лес и поля. Лисы ходят прямо по деревне, у соседок кур и гусей воруют. А мой дом — крайний. Ко мне повадились ходить волки. И жертвы пошли по-крупному: овцы, козы. Боюсь не только за живность — у меня около 20 овец и коз, но и за себя. Прошлой осенью, я даже точную дату запомнил — 8 сентября, впервые в жизни встретился, как говорят, лицом к лицу с настоящим волком. Здоровый такой, красивый, зараза! Я закричал, очень перепугался: красивый-красивый, а легко перегрыз бы хребет. Хищник и убежал — тоже, видно, испугался. О том, что периодически видят возле домов волков, говорят жители и других деревень в нашем районе, — рассказывает пенсионер.

Иван Бочков звонил со своей проблемой и в сельсовет, и в лесхоз.

— Приезжал ко мне охотовед, сидел в засаде. Но волк так и не вышел… Охотовед сказал, что летом взять волка практически невозможно. Пообещал, что будут приезжать — смотреть, что да как…

В охотхозяйстве Ушачского лесхоза TUT.BY пояснили:

— Что овцу съел волк — тут согласны: мы нашли останки домашнего животного. А что козу и ягненка утащили волки — не факт, так как не нашли ни следов волочения, ни шерсти, ни еще чего-то. Мы приезжали к пенсионеру, проводили охоту. Сказали, если что — пусть звонит, будем периодически к нему наведываться, контролировать ситуацию, проводить охоту. Но пока снега не будет — особо ничего не сделаем. К тому же козы и овечки у этого пенсионера пасутся сами по себе — без привязи. И, естественно, если у волка есть где-то недалеко выводок, то волчица сейчас учит малышей охотиться. А самая легкая добыча — задавить живность в деревне, а не в лесу что-то искать. Такие ситуации не у одних нас, в Ушачском районе. Волки и медведи приходят к жилью по всей Витебской области, особенно под Городком и Суражем.

 
 
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Житель деревни Мазулино Ушачского района боится, что волки, которые, по его словам, повадились ходить к нему на подворье, скоро лишат его всей живности: «Съели...
 
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