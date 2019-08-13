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Свыше 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019"

14.08.2019 11:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Свыше 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019"
Олег Белоконев

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019", которое пройдет в сентябре в России. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Численность участвующих в учении войск и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению в соответствии с различными договорами в области контроля над вооружениями. В учении "Щит Союза - 2019" планируется задействовать около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем российская сторона своевременно уведомила государства - участников ОБСЕ по Венскому документу 2011 года, - проинформировал Олег Белоконев. - От Беларуси для участия в маневрах на территории Российской Федерации направятся свыше 4 тыс. человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов".

До "Щита Союза - 2019" предстоит провести совместное тактико-специальное учение с инженерно-саперными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, инструкторско-методическое занятие с руководством и посредническим аппаратом и общее инструкторско-методическое занятие.

Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси завершают подготовку к совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Учение пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.

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Теги: Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019", которое пройдет в сентябре в России. Об этом...
 
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