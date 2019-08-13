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«Шанс» предлагает классам деньги на букеты учителям потратить на лечение детей. Как это сделать?

14.08.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фонд «Шанс» предлагает школьникам и их родителям присоединиться в День знаний к акции «Букет добра».


Фото предоставлено фондом «Шанс»

Фонд предлагает классу подарить на линейке один букет учителю, а деньги, сэкономленные на остальных букетах, — перечислить на лечение детей, которые сейчас борются со сложными заболеваниями.

Впервые акция «Букет добра» прошла в 2017 году по инициативе школьников и родителей одной из минских школ. За два года в акции приняли участие несколько тысяч школьников из 36 населенных пунктов Беларуси. На благотворительный счет Фонда «Шанс» за время проведения акции поступило более 70 000 рублей.

Как принять участие в акции «Букет добра» в 2019 году:

  1. Важно, чтобы решение об участии вашего класса в акции было принято совместно учителем, учениками и их родителями. При этом инициатором может быть любая из сторон.
  2. Зарегистрируйте свой класс на сайте фонда.
  3. Сделайте пожертвование от вашего класса в Фонд «Шанс» до 5 сентября.

Пожертвование можно сделать в любом банке или интернет-банкинге через систему ЕРИП — Благотворительность, общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Фонд «Шанс» — Пожертвование на лечение детей: в графе Ф.И.О. укажите ваш город, школу и класс.

Дети могут прийти на День знаний с красочными флажками, которые «Шанс» предоставит после регистрации, или с воздушными шарами, открытками, сувенирами, сделанными для учителей своими руками.

Все средства, полученные в рамках акции на благотворительный счет фонда, будут направлены на лечение Ильи Листкова и Ильи Шарича, которым необходимо пройти иммунотерапию антителами для лечения нейробластомы (детский рак).

 
 
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Фонд «Шанс» предлагает школьникам и их родителям присоединиться в День знаний к акции «Букет добра».
 
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