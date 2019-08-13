Голыми пришли в магазин. В Могилеве задержали четверых парней

Источник материала: Tut.by

В совершении злостного хулиганства в Могилеве подозреваются четверо молодых людей, сообщает СК. Они голыми пришли в магазин, по дороге повредили две машины. Все свои действия парни снимали на мобильник. Они были пьяны.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, ночью 12 августа четверо 18-летних парней пили алкоголь. Когда спиртное закончилось, они пошли в ночной магазин. Перед выходом подозреваемые сняли штаны и оставили их в квартире.

По дороге в магазин молодые люди повредили зеркала заднего вида в двух автомобилях, мешали проезду машин. Затем парни сняли всю оставшуюся одежду и голыми зашли в ночной магазин.

— Один из них демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для социальной сети. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона. По дороге домой подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции, — добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.