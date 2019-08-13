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Глава СК: при подготовке салюта заряды обрезали и сотрудники российской фирмы, и белорусские военные
14.08.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Разговор у президента» на
— Достоверно установлено, что сами заряды перед тем, как были опущены в мортиры, подвергались механическому воздействию, которое не предусмотрено технической документацией, — заявил Иван Носкевич. — Как представители российской фирмы, так и наши военнослужащие по их рекомендации, подвергали заряды обрезанию, укатывали их о твердую поверхность, чтобы они поместились. Нам предстоит выяснить технические причины взрыва: эти ли действия привели к взрыву.
Глава СК также отметил, что по делу назначен ряд экспертиз, именно эксперты должны ответить на вопрос, что стало технической причиной взрыва.
Также в ходе расследования будет проведен следственный эксперимент. Следователи проверяют и иные аспекты, которые предшествовали самому салюту — как закупали фейерверочные изделия, почему Министерство обороны длительное время закупало изделия у одного поставщика и на каких условиях.
Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», сотрудники которой
Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам российской компании (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее
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Глава СК: при подготовке салюта заряды обрезали и сотрудники российской фирмы, и белорусские военные
Следователи также проверяют, почему Министерство обороны длительное время закупало изделия у одного поставщика и на каких условиях.
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