Глава СК: при подготовке салюта заряды обрезали и сотрудники российской фирмы, и белорусские военные

Источник материала: Tut.by

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Разговор у президента» на «Беларусь 1» рассказал подробности расследования по делу о взрыве во время салюта на День Независимости, когда один человек погиб и еще 10 пострадали. По словам Носкевича, купленные заряды для салюта не подходили под мортиры, поэтому представители российской компании-поставщика, а также белорусские военнослужащие, которые готовили салют, обрезали заряды и укатывали их о твердую поверхность, хотя манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки и доработки запрещены. Ранее Носкевич также отмечал , что часть изделий были с истекшим сроком годности.



Фото: Радыё "Свабода"

— Достоверно установлено, что сами заряды перед тем, как были опущены в мортиры, подвергались механическому воздействию, которое не предусмотрено технической документацией, — заявил Иван Носкевич. — Как представители российской фирмы, так и наши военнослужащие по их рекомендации, подвергали заряды обрезанию, укатывали их о твердую поверхность, чтобы они поместились. Нам предстоит выяснить технические причины взрыва: эти ли действия привели к взрыву.

Глава СК также отметил, что по делу назначен ряд экспертиз, именно эксперты должны ответить на вопрос, что стало технической причиной взрыва.

Также в ходе расследования будет проведен следственный эксперимент. Следователи проверяют и иные аспекты, которые предшествовали самому салюту — как закупали фейерверочные изделия, почему Министерство обороны длительное время закупало изделия у одного поставщика и на каких условиях.

Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», сотрудники которой заявяли , что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания осуществляет поставки продукции для нужд Минобороны Беларуси много лет, сумма контракта — около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).

Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам российской компании (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее заявляли в СК.