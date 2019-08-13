|
В Рогачеве пьяная женщина позвонила в МЧС и предупредила о скором теракте
14.08.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 13 августа в МЧС позвонила женщина и сообщила, что в Рогачеве около предприятия «Диапроектор» произойдет теракт.
Оказывается, пьяная 43-летняя женщина зашла в дом знакомой пенсионерки и попросила воспользоваться домашним телефоном. Набрав номер экстренной службы, сообщила о теракте, после чего вышла на улицу. Хозяйка дома лишь проводила ее непонимающим взглядом.
По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Подозреваемая задержана. Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за заведомо ложное сообщение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь ей грозит до семи лет колонии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)