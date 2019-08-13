В Рогачеве пьяная женщина позвонила в МЧС и предупредила о скором теракте

Источник материала: Tut.by

Вечером 13 августа в МЧС позвонила женщина и сообщила, что в Рогачеве около предприятия «Диапроектор» произойдет теракт. Милиция быстро нашла звонившую.



Фото: Yura Fresh / unsplash.com

Оказывается, пьяная 43-летняя женщина зашла в дом знакомой пенсионерки и попросила воспользоваться домашним телефоном. Набрав номер экстренной службы, сообщила о теракте, после чего вышла на улицу. Хозяйка дома лишь проводила ее непонимающим взглядом.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Подозреваемая задержана. Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за заведомо ложное сообщение.

Милиция обращает ваше внимание на то, что по каждому факту сообщения об опасности возбуждается уголовное дело. Уголовная ответственность в подобных случаях наступает с 14 лет. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет. Если «шутник» будет признан виновным, ему придется нести и материальную ответственность — за проведение специальных мероприятий.