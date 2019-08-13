Взрослые уроки… Когда оценки ставит жизнь

Источник материала: Единство

Опасность подстерегает детей на дороге. Даже если ребенок по собственной неосторожности получил травму в ДТП, в законе такого понятия как «вина ребенка» не существует. Значит, взрослые где-то не досмотрели или не научили «правилам дорог». После продолжительных летних каникул важно ежедневно повторять с детьми ПДД!

Используйте соответствующие ситуации на улице с интенсивным транспортным трафиком, чтобы на конкретных примерах объяснить ребенку, как участникам дорожного движения следует себя вести. Укажите на нарушителей и расскажите, что они делают неправильно и какой опасности подвергают себя и окружающих.

Дети – водители

Получая велосипед или самокат, дети могут отправиться в другой район. Эти виды транспорта – самые незащищенные, и даже незначительные столкновения или падения влекут серьезные последствия. Безопасные места для велопрогулок – на стадионах, велодорожках, в парках. Проезжая часть для малолетнего водителя опасна.

Приобретая двухколесные средства передвижения, необходимо позаботиться о защите: шлемах, налокотниках, наколенниках и перчатках.

Дети – пешеходы

Важно научить ребенка, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первыми шагами из подъезда. Пройдите со школьником путь от дома до школы, укажите на наиболее опасные участки. Обратите внимание на посадку и высадку из общественного транспорта.

Несложные правила для ребенка-пешехода, объяснение которых поможет ему ориентироваться в дорожной обстановке:

- когда идешь по улице пешком, ты – пешеход;

- пешеходам разрешается ходить только по тротуарам. Если его нет, идти навстречу движению по обочине или краю дороги;

- для пересечения улицы имеются пешеходные переходы;

- прежде, чем перейти дорогу, нужно убедиться в полной безопасности и пересекать проезжую часть там, где обе стороны хорошо просматриваются;

- никогда нельзя переходить улицу на красный или желтый свет, даже если поблизости нет машин.

Ребенок – пассажир общественного транспорта

Пассажиры не всегда готовы к резкому торможению, в котором заключается опасность общественного транспорта. Если ребенку разрешают путешествовать одному на автобусе, следует научить его следующему:

- ждать транспорт безопаснее всего подальше от проезжей части;

- входить можно только при полной остановке автобуса;

- во время движения нужно крепко держаться за поручни;

- нельзя отвлекать водителя от управления;

- выйдя из транспорта, переходить проезжую часть можно только по «зебре» или на зеленый свет;

- нельзя обходить стоящий автобус, нужно дождаться пока транспорт отъедет.

Ребенок в салоне автомобиля

В машине безопасность детей целиком и полностью зависит от водителя. Прежде чем отправиться с ребенком в путешествие на авто, позаботьтесь о детском удерживающем устройстве. Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где устанавливается детское кресло, как оно фиксируется.

Личный пример – самая доходчивая форма обучения для ребенка. Если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же!

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