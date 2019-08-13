В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы. Ситуация под контролем

В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы.
— Патматериал был отправлен в Брестскую лабораторию, которая подтвердила этот диагноз, — прокомментировал ситуацию главный ветеринарный врач района Виталий ЖАКУН. – Проведены все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия по локализации болезни и дезинфекция места падежа. Восприимчивое поголовье провакцинировано. Кроме того, специалистами госветслужбы было обследовано поголовье частного сектора.
Вчера была проведена профилактическая и разъяснительная работа с населением во время схода граждан в Хотомле.
Все специалисты, задействованные в локализации очага болезни, а это более 40 человек, подвержены осмотрам и профилактическим мероприятиям.
В настоящее время ситуация находится под контролем госветслужбы и смежных служб при активном содействии СУП «Рубельский».
Лилия ГУЩА