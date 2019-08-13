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В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы. Ситуация под контролем

14.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы. Ситуация под контролем
В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы. 

— Патматериал был отправлен в Брестскую лабораторию, которая подтвердила этот диагноз, — прокомментировал ситуацию главный ветеринарный врач района Виталий ЖАКУН. – Проведены все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия по локализации болезни и дезинфекция места падежа. Восприимчивое поголовье  провакцинировано. Кроме того, специалистами госветслужбы было обследовано поголовье частного сектора.

Вчера была проведена профилактическая и разъяснительная работа с населением во время схода граждан в Хотомле.

Все специалисты, задействованные в локализации очага болезни, а это более 40 человек, подвержены осмотрам и профилактическим мероприятиям.
В настоящее время ситуация находится под контролем госветслужбы и смежных служб при активном содействии СУП «Рубельский».

Лилия ГУЩА

 
 
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В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы.  — Патматериал был отправлен в Брестскую лабораторию, которая подтвердила этот
 
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