В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы. Ситуация под контролем

Источник материала: Навiны Палесся



В д. Хотомель подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы.

— Патматериал был отправлен в Брестскую лабораторию, которая подтвердила этот диагноз, — прокомментировал ситуацию главный ветеринарный врач района Виталий ЖАКУН. – Проведены все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия по локализации болезни и дезинфекция места падежа. Восприимчивое поголовье провакцинировано. Кроме того, специалистами госветслужбы было обследовано поголовье частного сектора.

Вчера была проведена профилактическая и разъяснительная работа с населением во время схода граждан в Хотомле.

Все специалисты, задействованные в локализации очага болезни, а это более 40 человек, подвержены осмотрам и профилактическим мероприятиям.

В настоящее время ситуация находится под контролем госветслужбы и смежных служб при активном содействии СУП «Рубельский».

Лилия ГУЩА