В аэропорту Ганновера задержали белоруса, который четыре года скрывался от наказания

Источник материала: Tut.by

В аэропорту немецкого города Ганновера 12 августа федеральная полиция задержала 43-летнего белоруса. Мужчина был в розыске сразу по двум делам, сообщает ведомство.

На задержание белоруса имелись два ордера. Еще в 2016 году за мошенничество суд наказал его штрафом в 1800 евро (или вместо этого отбыть 60 дней ареста). Он заплатил лишь 60 евро и сбежал.

Уже в 2017 году его судили как участника банды и приговорили к тюремному заключению на 3 года и три месяца. После приговора он скрылся в соседних странах. Сейчас его опознали и задержали в аэропорту.

Ближайшие три года белорус проведет в тюрьме Ганновера, сообщает полиция.