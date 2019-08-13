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В аэропорту Ганновера задержали белоруса, который четыре года скрывался от наказания
14.08.2019 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аэропорту немецкого города Ганновера 12 августа федеральная полиция задержала 43-летнего белоруса. Мужчина был в розыске сразу по двум делам,
На задержание белоруса имелись два ордера. Еще в 2016 году за мошенничество суд наказал его штрафом в 1800 евро (или вместо этого отбыть 60 дней ареста). Он заплатил лишь 60 евро и сбежал.
Уже в 2017 году его судили как участника банды и приговорили к тюремному заключению на 3 года и три месяца. После приговора он скрылся в соседних странах. Сейчас его опознали и задержали в аэропорту.
Ближайшие три года белорус проведет в тюрьме Ганновера, сообщает полиция.
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На его задержание у федеральной полиции собралось сразу два ордера.
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