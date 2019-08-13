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До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

14.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лето движется к своему логическому завершению. Вскоре август сменится сентябрём, и многие мальчишки и девчонки откроют для себя удивительный мир знаний, переступив школьный порог. И если для большинства ребят первое сентября – это радостное и ожидаемое событие, то для их родителей – очередной повод задуматься о подготовке своего чада к школе. А это, как известно, процесс долгий и весьма затратный.

Многодетная мама из райцентра Вероника Кулак в этом году собирает в школу дочь и двоих сыновей. Младшая Ангелина сядет за парту впервые, Петя станет учеником второго класса, а Ваня – четвёртого. Именно с ним женщина и отправилась в универмаг г.п. Кореличи, чтобы наполнить новенький портфель всем необходимым – ручками, карандашами и другими школьными принадлежностями.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

– Каждый год, как правило, мы собираемся всей семьёй и дружно идём пополнять наш гардероб, – рассказывает Вероника. – Делаем это не только в столице и ближайшем Новогрудке, но и у себя на родине. Сегодня, например, Ваня взял список канцелярских принадлежностей, приобрести которые мы планируем в нашем универмаге.

Подходим с многодетной мамой к прилавку и начинаем выбирать. Школьный перечень начинается с самого простого – шариковых ручек. Ваня старательно сравнивает два стержня, рисуя ими на бумаге, и в итоге останавливается на автоматической ручке за 60 коп. Берём две штуки и устремляем свой взор на пластилин: продавец рекомендует взять растительный, легко смывающийся с разного рода поверхностей. Пять цветов обходятся маме в 2 руб. 80 коп. Вместе с пластилином покупаем коврик для лепки – 2 руб. 56 коп. Кстати, коврик этот непростой – яркие флаги предоставят школьнику возможность выучить государственную символику всех стран Европы.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

Классическая тетрадь в линейку стоит 22 коп., в клетку – 25 коп. По словам продавца, в продаже ещё имеются тетради по 8 коп., оставшиеся на прилавках с прошлого года.

Далее выбираем обложки. Для дневника они стоят 27 коп., для учебников – 62 коп., а для тетрадей – 31 коп. Здесь стоит отметить плотность и внешний вид, в соответствии с чем и варьируется цена в торговой точке.

За 125 граммов клея-ПВА придётся заплатить 1 руб. 83 коп., а за клей-карандаш – 1 руб. 25 коп. Вместе с ними присматриваемся и к цветным карандашам. За двенадцать цветов отдаём в кассу 2 руб. 72 коп. Циркуль выбираем долго и кропотливо, уделяя особое внимание встроенному в него карандашу. В итоге делаем выбор в пользу предмета за 2 руб. 88 коп.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

Геометрический набор обходится многодетной маме в 1 руб. 31 коп., а акварельные краски двенадцати цветов – в 2 руб. 75 коп. Добавляем к покупке точилку за 24 коп., а также две кисточки для рисования ценой в 79 и 91 коп. Ластик берём классический советский: тот самый, которым мы усердно стирали и карандаш, и шариковую ручку. Его стоимость – 53 коп.

Закладки для книг приобретаем за 4 копейки, стакан-непроливайку – за 57 коп. Пенал Ваня выбирает большой, с двумя отделениями, стоимостью 3 руб. 53 коп. Ну и самое главное – дневник с белорусской символикой – Вероника покупает сыну за 1 руб. 83 коп.

Итого укомплектованный рюкзак четвероклассника обошёлся в 42 руб. 44 коп.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

И если для семей с одним ребёнком в большинстве своём подготовка к школе не становится денежной катастрофой, то для матери, воспитывающей четверых, это значительно бьёт по кошельку. В этом году семье Кулак помогло руководство РУП ЖКХ, где работает муж. На троих школьников, которые воспитываются в многодетной семье, выделили по две базовые величины.  Также семья Кулак получит материальную помощь из районного бюджета.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

С канцелярскими принадлежностями разобрались. А как обстоят дела со школьной формой? Как рассказывает продавец Жанна Гацкая, костюмы для мальчиков и девочек в универмаге представлены белорусскими фирмами «8 Марта», «БелКредо», «Купалінка», «Славянка» и «Світанак». Особой популярностью у кореличчан пользуются сарафаны для девочек (от 28 до 45 руб.), а также блузки (16-40 руб.) и юбки (19-40 руб.). К слову, в продаже имеются школьные брюки для девочек за 27 руб., а также гольфики от 9 руб.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

Родители, воспитывающие сыновей, чаще присматриваются к сорочкам (17-35 руб.) и костюмам (от 58 руб.). Можно приобрести в универмаге и спортивный комплект: стоимость на них варьируется от 30 до 60 руб.

До сентября — две недели. Как в маленьком посёлке собрать ребёнка в школу?

На сегодняшний день в районном универмаге действует скидка 20% на товар прошлого года, а в конце августа планируется проведение Дня школьника, где на большинство школьных товаров будут действовать скидки.

Виктория КОСТЮК
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Лето движется к своему логическому завершению. Вскоре август сменится сентябрём, и многие мальчишки и девчонки откроют для себя удивительный мир
 
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