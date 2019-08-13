ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петришенко: важно не просто привлечь туриста, но и создать ему комфортные условия

14.08.2019 14:34 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Петришенко: важно не просто привлечь туриста, но и создать ему комфортные условия
Игорь Петришенко

14 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. На важность создания комфортных условий для туристов, особенно в регионах, обратил внимание в беседе с журналистами заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он принимает участие в заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, которое проводится в Новогрудке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Туризм - важная сфера экономики, потенциал которой далеко не полностью реализован. В 2018 году экспорт туристических услуг составил около $230 млн, но я уверен, что это показатель может быть гораздо выше. Для развития этой сферы принимаются конкретные шаги", - сказал Игорь Петришенко. Например, на прошлой неделе был подписан указ об объединении Гродненской и Брестской безвизовых территорий. Кроме того, безвизовая зона расширена.

"Фактически никаких барьеров для посещения регионов нет. Это еще больше простимулирует экспорт туристических услуг. Сейчас задача за туркомпаниями, частным бизнесом, занятым в этой сфере. В Беларуси есть что предложить и показать иностранцам и в историческом, и оздоровительном, и других видах туризма. Однако важно не просто привлечь туриста, а создать ему комфортные условия в плане проживания, общественного питания. В этом направлении есть над чем работать, особенно в небольших населенных пунктах", - отметил Игорь Петришенко. По его словам, в этой сфере хорошие перспективы у частного бизнеса. Примером может служить агроэкотуризм.

Новогрудок в качестве базы для работы совета был выбран неслучайно. Это один из туристических центров страны, привлекающий различные категории гостей: здесь развивают и исторический, и ностальгический, и патриотический, и другие виды туризма. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития сферы туризма, сохранения, восстановления и использования объектов историко-культурного наследия.-0-

Фото Леонида Щеглова

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. На важность создания комфортных условий для туристов, особенно в регионах, обратил внимание в беседе с журналистами...
 
Новости дня
Новости общества
 
В аэропорту Ганновера задержали белоруса, который четыре года скрывался от наказания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика