Петришенко: важно не просто привлечь туриста, но и создать ему комфортные условия

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Игорь Петришенко

14 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. На важность создания комфортных условий для туристов, особенно в регионах, обратил внимание в беседе с журналистами заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он принимает участие в заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, которое проводится в Новогрудке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Туризм - важная сфера экономики, потенциал которой далеко не полностью реализован. В 2018 году экспорт туристических услуг составил около $230 млн, но я уверен, что это показатель может быть гораздо выше. Для развития этой сферы принимаются конкретные шаги", - сказал Игорь Петришенко. Например, на прошлой неделе был подписан указ об объединении Гродненской и Брестской безвизовых территорий. Кроме того, безвизовая зона расширена.

"Фактически никаких барьеров для посещения регионов нет. Это еще больше простимулирует экспорт туристических услуг. Сейчас задача за туркомпаниями, частным бизнесом, занятым в этой сфере. В Беларуси есть что предложить и показать иностранцам и в историческом, и оздоровительном, и других видах туризма. Однако важно не просто привлечь туриста, а создать ему комфортные условия в плане проживания, общественного питания. В этом направлении есть над чем работать, особенно в небольших населенных пунктах", - отметил Игорь Петришенко. По его словам, в этой сфере хорошие перспективы у частного бизнеса. Примером может служить агроэкотуризм.

Новогрудок в качестве базы для работы совета был выбран неслучайно. Это один из туристических центров страны, привлекающий различные категории гостей: здесь развивают и исторический, и ностальгический, и патриотический, и другие виды туризма. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития сферы туризма, сохранения, восстановления и использования объектов историко-культурного наследия.-0-

Фото Леонида Щеглова