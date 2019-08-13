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Лукашенко озабочен «разболтанностью населения»: Не все плохие. Но воровство процветает

14.08.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область заявил, что белорусы пренебрегают дисциплиной, организованностью и соблюдением закона. Об этом он заявил во время общения с жителями Костюковичей, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем», — заверил президент.

Он отметил, что без дисциплины и организованности ни одну из проблем не решить.

«Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше (у вас прекрасное место для жизни)… Прекрасные трудолюбивые люди! Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, тех мы в чувство приведем», — подытожил Александр Лукашенко.

Напомним, уборку урожая, в числе прочих контролирует и милиция. В сводках ведомства практически ежедневно появляется информация о сливах топлива из сельхозтехники, краже запчастей и зерна.

 
 
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«Притом воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся....
 
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