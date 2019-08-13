В Бресте около аккумуляторного завода мужчина избил активистку «Свинцовой варты»

Источник материала: Tut.by

Днем 14 августа неизвестный мужчина избил возле завода АКБ активистку Марию Галалюк. Денису Малышенко он повредил машину. Активисты вызвали милицию, ГАИ и скорую, пишет «Брестская газета».





Олег Вялов, который приехал на место происшествия на помощь дежурившим возле завода активистам, рассказал, что днем 14 августа неизвестный напал на активистку Марию Галалюк и избил ее. Кроме того, нападавший повредил машину другому активисту — Денису Малышенко.

«На нее (Марию) было совершено абсолютно дикое, неадекватное нападение. Человек напал на машину одного из дежурных, начал пинать ногами. Потом открыл дверь и пытался затеять драку с водителем. Потом обернулся (а наша девушка все это дело снимала на видео) и ударил ее, судя по видео, кулаком в лицо. Потом начал дальше избивать, опрокинул ее на землю. Вел себя абсолютно неадекватно», — рассказал Олег Вялов.

Видео: Den Den

Затем нападавший сел в машину и уехал.

Активисты вызвали милицию, ГАИ и скорую помощь.

По словам Олега Вялова, нападавшего видели рядом с заводом не раз, однако кто он такой, неизвестно.