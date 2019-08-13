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Более 1200 долларов украл вор из открытой машины в аг. Ольшаны

14.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Более 1200 долларов украл вор из открытой машины в аг. Ольшаны
Что обычно происходит с ценными вещами, которые оставлены без присмотра?  Правильно: рано или поздно  эти вещи беспрепятственно достаются вору! Как это в очередной раз произошло в агрогородке Ольшаны.

…Из автомобиля с открытой форточкой, который хозяева оставили у ворот дома, августовской ночью исчезли деньги. Сумма приличная —  1 200 долларов и 1100 белорусских рублей.

Как сообщил «НП» вриод начальника Столинского РОСК Виталий КОЛБ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Виталий Васильевич подчеркнул, что ситуация с кражами, сложившаяся на территории Ольшанского сельского исполнительного комитета, свидетельствует о том, что жители агрогородка не предпринимают мер по сохранности своего имущества. А отсутствие преград, разумеется, провоцирует преступников на активные действия. 

Помните об этом, запирая (и не запирая!) своё авто у дома.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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  Что обычно происходит с ценными вещами, которые оставлены без присмотра?  Правильно: рано или поздно  эти вещи беспрепятственно достаются вору!
 
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