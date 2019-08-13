Более 1200 долларов украл вор из открытой машины в аг. Ольшаны

Источник материала: Навiны Палесся



Что обычно происходит с ценными вещами, которые оставлены без присмотра? Правильно: рано или поздно эти вещи беспрепятственно достаются вору! Как это в очередной раз произошло в агрогородке Ольшаны.

…Из автомобиля с открытой форточкой, который хозяева оставили у ворот дома, августовской ночью исчезли деньги. Сумма приличная — 1 200 долларов и 1100 белорусских рублей.

Как сообщил «НП» вриод начальника Столинского РОСК Виталий КОЛБ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Виталий Васильевич подчеркнул, что ситуация с кражами, сложившаяся на территории Ольшанского сельского исполнительного комитета, свидетельствует о том, что жители агрогородка не предпринимают мер по сохранности своего имущества. А отсутствие преград, разумеется, провоцирует преступников на активные действия.

Помните об этом, запирая (и не запирая!) своё авто у дома.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ