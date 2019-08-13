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«Отец меня оценивал в 100 долларов в месяц». Истории людей, выросших без папы

14.08.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мама, папа, ну и я», — примерно так большинство из нас опишет свою семью. Но есть люди, у которых в этом предложении не будет слова «папа» — они выросли без отца, зачастую никогда его не видели, даже на фото. Каково это, когда все фото, на которых был ваш папа, уничтожены? Что чувствует девушка, когда на выпускном все танцуют с отцами, а она просто стоит в стороне? Сложные истории людей, для которых слово «папа» практически ничего не значит.

 
 
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