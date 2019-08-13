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Минобороны разъяснило, как будут получать отсрочки от призыва парни, которые учатся за границей

14.08.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 августа вступил в силу «закон об отсрочках». Что будет с парнями, которые в этом году поступили после колледжа в вузы, магистрантами и аспирантами, в Минобороны пояснили. Вопросы по белорусам, которые планируют учиться за границей, остались. Андрей Мурашов, консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси разъяснил основные спорные моменты, которые возникают у абитуриентов, собравшихся учиться за рубежом.

Как нужно оповещать военкомат, когда поступил в вуз за границей?

Перед тем, как ехать учиться за границу, парни от 16 лет и старше должны прийти в военкомат и сообщить об отъезде. Позже в университете, куда они поступили, им необходимо получить документ, где сказано, что они «очно обучаются в данном вузе». Затем надо предоставить этот документ в военкомат. Принести его можно самому или передать через родственников.

— Есть важный момент. Согласно нашему законодательству, когда парня отчисляют, учреждение образования должно сообщить об этом в военкомат. В итоге, студентам белорусских вузов достаточно лишь раз предоставить в комиссариат справку об образовании, — поясняет Андрей Мурашов. — Иностранные вузы не обязаны оповещать военкоматы об отчислениях. Поэтому нашим молодым людям, которые учатся за границей, нужно каждый год подтверждать свое обучение.

Каждый год этот документ нужно приносить в военкомат самому?

Не обязательно. Человек может принести документ сам или же передать его через родных. Главное — уложиться в сроки осенней призывной кампании, которая проходит с августа по ноябрь. Лучше всего с этим разобраться до 1 ноября.

— Родные, которые принесли документ призывника, могут подойти к дежурному по военному комиссариату, он скажет, к кому обратиться, — советует Андрей Мурашов. — Очень важно, чтобы справка, которая подтверждает образовательные отношения за рубежом, была в установленном порядке легализована на территории Беларуси. Это значит, ее нужно заверить у нотариуса в Беларуси или в нашем консульстве в той стране, где учится человек.

А если в военкомате скажут: одна справка — одна отсрочка?

Значит, будут не правы.

— Принцип одноразовости отсрочки в том, чтобы человек получил определенный уровень образования. Независимо от количества предоставленных за это время справок, — уточняет собеседник. — Пока он не доучится или его не отчислят, мероприятия призыва ему проходить не нужно.

Есть ли какая-то база, где парень может проверить, что родные справку донесли, и у военкомата к нему вопросов нет?

Нет.

— Военный комиссариат — объект, защищенной информатизации. Оттуда нет выхода на внешние источники, в том числе и в интернет. Поэтому такой базы нет, — поясняет Андрей Мурашов. — Кстати, молодым людям, которые планируют учиться за границей, повестку могут вручить до отъезда. В ней указан номер телефона подразделения призыва на военную службу. По нему можно уточнять всю информацию.

Причем, звонить может как сам молодой человек, так и его родные.

А как быть с магистратурой?

В Беларуси и в Европе разное понимание магистратуры. У нас она воспринимается как ступень для тех, кто хочет дальше заниматься наукой. В Европе часто — как обязательная ступень высшего образования. То есть бакалавриат — это общая подготовка, а уже в магистратуре идет специализация. Значит ли это, что молодым людям, которые учатся за границей, дадут возможность закончить еще и магистратуру?

— Все зависит от того, есть ли прерывность образования, — поясняет Андрей Мурашов. — Как только человек получает диплом вуза, одноразовость отсрочки заканчивается, и он должен прибыть на мероприятия призыва. Кстати, явиться в военкомат на мероприятия призыва — это не значит, сразу идти служить.

Например, если медкомиссия признает, что по здоровью молодой человек не годен, или, допустим, у него есть отсрочки по семейным обстоятельствам, в армию его не призовут. И он сможет продолжить учиться за границей.

Что будет, если человек взял «академку»?

То же, что и со студентом белорусского вуза.

— Молодой человек, который находится в академическом отпуске де-юре считается студентом или учащимся, — рассказывает Андрей Мурашов. — Он может спокойно учиться, пока не закончит учреждение образования. Но, если так случится, что во время академического отпуска его отчислят, он теряет основания для отсрочки и подлежит призыву.

Некоторые западные студенты учатся всю жизнь. Что будет с белорусами, которые тоже решат пойти по такому пути?

— В такой ситуации человеку лучше самому явиться в военкомат, — поясняет специалист. — Чтобы получить отсрочку, ему нужно предоставить справку о непрерывности его образования.

Документ он предоставляет призывной комиссии, и она смотрит: подтверждает справка непрерывность образования или нет. При этом, если парень не согласен с решением военкомата по месту жительства, он может обратиться в комиссариат области, а далее в Министерство обороны.

— Отмечу, что в разных странах разная филология изложения документов, поэтому в общем порядке описать такие ситуации сложно, — уточняет собеседник. — Нужно разбираться и индивидуально подходить к каждому призывнику.

Что будет с теми, кто отучился за границей и не вернулся?

—  Молодой человек, который не явился в военкомат, будет считаться уклоняющимся от призыва, — продолжает Андрей Мурашов. — На него наложат ограничения на выезд. В зависимости от обстоятельств будет решаться вопрос о привлечении его к административной или уголовной ответственности. Например, если повестку ему вручили, грозит уголовная ответственность.

В министерстве предупреждают: ограничений, за какой срок должна вручаться повестка, нет. Главное — не позднее, чем за два дня до явки на мероприятия призыва. Предположим, человеку передали повестку в 18 лет, а явиться по ней он должен в 22 года, когда закончит учебу.

— У нас, кстати, многие так прибывают, и проблем тут нет, — говорит специалист.

Что значит ограничение на выезд?

— Если человек не явился на мероприятия призыва или не предоставил документы, которые подтверждают право на отсрочку, на него наложат временное ограничение на выезд, — поясняет Андрей Мурашов. — В итоге, когда он приедет в Беларусь, предположим, на каникулы, из страны он уже не выедет.

Ограничение накладывает и снимает военкомат. Уточнить, находитесь ли в базе, можно, например, в милиции. Чтобы снять запрет, человеку необходимо подойти в военкомат, пройти мероприятия призыва или предоставить справку на отсрочку.

— Мероприятия призыва проходят с августа по ноябрь и с февраля по май, — поясняет Андрей Мурашов. — Если человек, например, придет в декабре, ему вручат повестку на февраль. В феврале он явится в военный комиссариат, пройдет мероприятия призыва и снова станет выездным. Со справками тот же механизм.

Когда призывнику, который решил отсидеться за границей, исполнится 27 лет, его освободят от уголовной ответственности?

— Если уголовное дело заведено, когда бы человек не прибыл в Беларусь, его рассмотрят. За исключением определенных сроков давности, — рассказывает Андрей Мурашов и отмечает. — Конечно, где учиться, человек выбирает сам. Но стоит понимать, что молодые люди, решившие получать образование за границей, должны выполнять те требования, которые к ним предъявляет наше законодательство. К тому же, у них не будет тех, социальных гарантий, что получают парни, обучающиеся в Беларуси.

По ч.1 ст. 435 (Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу) срок давности — два года. То есть теоретически вернуться в Беларусь без риска попасть под суд молодой человек сможет в 29 лет.

 
 
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В Минобороны пояснили основные спорные моменты, что возникают у абитуриентов, которые собрались учиться за рубежом.
 
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