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Белорусские и российские военные готовятся к совместному учению "Щит Союза - 2019"
14.08.2019 15:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак отметил начальник Генштаба, учения носят исключительно оборонительный характер. При этом в качестве обратного примера он привел маневры стран НАТО, в рамках которых отрабатывались, в том числе, наступательные действия.
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Белорусские и российские военные активно готовятся к совместному оперативному учению "Щит Союза - 2019". Маневры стартуют 13 сентября на полигоне под Нижним...
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