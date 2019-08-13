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БЖД не будет принимать плату за билеты через ЕРИП в ночь на 15 августа

14.08.2019 16:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

БЖД не будет принимать плату за билеты через ЕРИП в ночь на 15 августа
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет принимать плату за билеты через платежную систему "Расчет" (АИС ЕРИП) в ночь на 15 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с проведением плановых технических работ 15 августа в период времени с 1.30 до 3.00 в системе продажи билетов через сеть Интернет будет закрыта возможность оплаты заказов через платежную систему "Расчет" (АИС ЕРИП)", - говорится в сообщении.

БЖД приносит извинения за причиненные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет принимать плату за билеты через платежную систему "Расчет" (АИС ЕРИП) в ночь на 15 августа,...
 
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