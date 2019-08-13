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какие остановки в Борисове - самые эффектные и удобные

14.08.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

EX-PRESS.BY выбрал из остановок транспорта в Борисове самые оригинальные, эстетичные и удобные. Все они появились в городе в последнее время.

«А ДОК»


В середине мая в Залинейном районе появилась обновленная остановка «Док». С ларьком, видеонаблюдением и пепельницей.

Остановка на пересечении Гагарина и Строителей


Первая в городе остановка с информационным табло появилась в конце апреля. На одной из перегородок — изображение памятника князю Борису, которое защищено антивандальным стеклом. Правда, стекло в июне пошло трещинами. По какой причине — пока точно не известно. Но его пока не заменили.

«Краснознаменная»


Буквально на днях обновили остановочный пункт «Краснознаменная», установив лавочки оранжевого цвета и вывеску в тон им.

«СШ № 18»


Остановка называется «СШ 18». Установили ее на улице Трусова тоже относительно недавно — в начале августа. Просторная, с навесом и ларьком.

«Борисов-Арена»


В апреле рядом с «Борисов-Ареной» установили остановочные пункты с символикой футбольного клуба БАТЭ. На них — фото главного тренера Алексея Баги и футболки с фамилиями ведущих игроков — Стасевича, Драгуна, Филиповича и Скавыша.

«Печи»


Реконструкция остановки «Печи» прошла еще в прошлом году. Новый навес очень эффектно сморится по вечерам и способен принять десятки пассажиров электрички.
 
 
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Выбрали из остановок транспорта в Борисове самые оригинальные, эстетичные и удобные. Все они появились в городе в последнее время.
 
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