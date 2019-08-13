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какие остановки в Борисове - самые эффектные и удобные
14.08.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
EX-PRESS.BY
«А ДОК»
Остановка на пересечении Гагарина и Строителей
«Краснознаменная»
«СШ № 18»
«Борисов-Арена»
«Печи»
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Выбрали из остановок транспорта в Борисове самые оригинальные, эстетичные и удобные. Все они появились в городе в последнее время.
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