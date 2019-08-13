Матушка Марина и ее наряды. Мастерица из Кобрина шьет платья для королевских приемов и светских раутов

Источник материала: Tut.by

Традиционной вышивкой дизайнер из Кобрина Марина Бонифатьева занялась еще в те годы, когда национальные мотивы только готовились стать частью белорусского масс-культа. Задолго до вышимаек, вытимаек, свитшотов, носков и трусов с орнаментом. Шила сначала для себя и мужа, потом — для друзей, за ними потянулись знакомые и незнакомые. Сейчас за нарядами от Марины Бонифатьевой в Кобрин приезжают клиенты из разных уголков Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Ее платья и вышиванки надевают на работу, на праздники, показы мод — и даже на светский раут в белорусском Министерстве иностранных дел . А все началось с того, что 18 лет назад мастерица захотела красиво одеть своего мужа-священника на службу.





Дни Марины Бонифатьевой расписаны по минутам: заказы, показы, примерки, выезды на ярмарки, праздники. География гастролей мастерицы большая, как и целевая аудитория. В июле она представляла свою коллекцию в Минске женам послов, а уже 10 августа привезла наряды на кулинарный фестиваль «Мотольские прысмаки». Марина с мужем, отцом Андреем, расположились в палатке напротив главной сцены возле дворика с еврейской кухней.

… «Мотольские прысмаки» не терпят пустоты. Главная фестивальная улица заполнена ларьками, кафешками, фудкортами. Гости праздника косяками неспешно плывут из одного ее конца в другой, лавируя между палатками, аниматорами и наивными смельчаками, которые встали посреди людского ручья в попытке ознакомиться с представленной на лотках продукцией. На одном месте они не задерживаются: секунда — и поток уносит их дальше. Незанятые людьми сантиметры свободного пространства заполнены дымом мангалов и накачаны ароматами копченых колбас с кисло-сладкими нотками домашних солений.

Пятачок возле деревянной палатки Марины Бонифатьевой в этом океане людей, как остров Калипсо. Те, кого выбросило к ней на берег, задерживаются здесь надолго.

— А я вас, наверное, знаю, — улыбнулась женщина, глядя на мастерицу. — Это же вы сшили платье для жены посла…

— Какого посла? — удивилась Марина.

— Ну для посла… Нет, не посла… Жены министра…, — на секунду задумалась собеседница, нашла в памяти нужную информацию и, перекрикивая гармонь и высокочастотные напевы народных коллективов, продолжила, — министра иностранных дел!

— Да, — улыбнулась в ответ дизайнер.

— Я помню это платье по фотографиям. Такое красивое!



Министр иностранных дел Владимир Макей с супругой Верой Поляковой и сыном на празднике «В Беларуси, как дома». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«После фотографий с приема в МИДе много было всего»

Платье, которое помнит женщина, надела на праздник для послов и представителей дипмиссий супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова. Общаясь с журналистами, она рассказала , что наряд в национальных тонах для нее изготовила Марина Бонифатьева:

— Совершенно случайно мне позвонила супруга нашего посла в Стокгольме — Ирина Мирончик — и сказала, что нашла потрясающую женщину из Кобрина: она сама матушка, муж ее — батюшка, и она уже более 16 лет занимается вышивкой. И эта женщина прислала мне из Кобрина свой каталог и сказала выбирать платье. Я выбрала из новой коллекции, а такого платья-вышиванки ни у кого нет, только у меня — его шили для показа. И оно мне идеально подошло, размер в размер. И обратите внимание: оно с белорусской хаткой.



Платье Веры Поляковой. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Жена посла Беларуси в Швеции Ирина Мирончик в платье белорусской мастерицы на королевском приеме в Стокгольме. Фото из ВК Марины Бонифатьевой

Фотографии платья супруги министра разошлось по Сети. Наряд для нее мастерица сшила в единственном экземпляре.

— Вера Полякова мне позвонила, попросила народное платье. Я ей на вайбер сбросила фотографии работ: эксклюзивных и тех, что массово выпускаются. Было среди них платье с родной хатой. Оно единичное. Она его увидела и написала, что они с мужем сошлись во мнении, что в Год малой родины платье с хаткой будет кстати. Мне дали размеры — и я сшила наряд. Потому с мужем отвезла его в Минск. Все подошло, — рассказала Марина.



Вера Полякова в том самом платье. Фото из ВК Марины Бонифатьевой

— А что это за домик?

— Это был старый рушник. Я его нашла у одной бабули в деревне. Давно было… Я на него тогда глянула и отложила. Через некоторое время взяла его — и нахлынуло: родной дом, родительское гнездо, куда хочется вернуться… Сразу захотелось перенести его на платье.

— Когда увидели фотографии супруги министра в своем платье, что почувствовали?

— Конечно, восторг! Аж дыхание перехватило. Я люблю свои единичные работы. Бывает, смотришь, как они сидят на ком-то, и думаешь: «Боже мой, неужели это твое?!». Всегда радуешься, когда людям нравится.





Работы Марины Бонифатьевой и до этого приема в белорусском МИДе были нарасхват — клиентов, говорит, хватало. Поэтому обрушившаяся известность и спрос были одновременно и приятны, и хлопотны.

— После фотографий с приема в МИДе много было всего: и писали, и звонили, спрашивали цену, просили сделать такое же. Всем отказывала, — вздохнула мастерица.

— Много предлагали?

— Много. Не скажу сколько, но много.

— Всплеск заказов был?

— У меня и до публикаций были заказы. Некоторые писали (в комментариях. — TUT.BY), что нам «халявную рекламу» дали суперскую. Такое читать было неприятно. Ведь не то, что ты был никто — и тебя вдруг показали. Вроде и до этого работала, и люди ценили…





«Я не знаю, окупается это у вас или нет, — вы только не кидайте»

Марина Бонифатьева живет и работает в Кобрине. Муж — настоятель церкви в агрогородке Хидры Кобринского района. Вышивкой мастерица занимается со школы. Первую профессию — портнихи индпошива — получила на учебно-производственном комбинате. Получив диплом, поступила на регентское отделение Минской духовной семинарии, была просфорницей и регентом детского хора в кобринском Свято-Александро-Невском соборе.



Марина с мужем Андреем. Фото из ВК Марины Бонифатьевой

— Все началось с церковного шитья для мужа. Я шила только для мужа, чтобы одеть его к службе. Потом стали просить: кто рубашку, кто платье, кто детские наряды. Так докатились до того, что сейчас имеем (смеется). Андрей, помню, раньше говорил: «Шей на мужчин — они самые неодетые». Так и было. Лет 10 назад сложно было найти вышитые рубашки. С них и начинали. Сейчас, конечно, с национальными нарядами проблем нет. Их уже и фабрики шьют. Выбор большой.





Свои наряды Марина Бонифатьева шьет из оршанского льна. В коллекции есть работы с традиционным орнаментом и с авторскими узорами, навеянными национальными мотивами. При работе над «каноничными» вышиванками и платьями Марина консультируется с пожилыми мастерицами, специалистами, изучает специализированную литературу:

— Иногда подходят ко мне люди в вышиванках и начинают рассуждать: мол, мой белорусский узор больше на украинский похож. А я смотрю и вижу, что человек, который мне что-то пытается доказать, сам стоит в украинской вышиванке.

— В Украину за вышиванками все еще ездят?

— Ездят. Кто-то потому, что там цена другая. Кому-то узор нравится. Каждому свое. Главное, чтобы человек носил — и его все устраивало.

Марина видит, что в последние годы популярность национальных нарядов в Беларуси растет:

— Но пока они только-только входят в моду. Мне очень многие говорят: «Вон, украинцы носят вышиванки каждый день: на работу, в школу, а мы…». Я всегда отвечаю так: «А кто вам не дает?». Одевайтесь, носите. Я ношу свою одежду каждый день.





Наряды от Марины Бонифатьевой продаются в магазинах Бреста и Минска. Кроме того, клиенты приезжают за вышиванками и платьями к ней в Кобрин. Работы хватает. Найти свободный день в плотном графике удается не всегда. Тем не менее с выездами на фестивали и народные праздники супруги завязывать не планируют — любят живое общение.

— Я когда впервые на «Мотольские прысмаки» приехала, нас поставили в самом начале, у главных ворот. Было интересно. Народ заходил: «О, рубахи», сразу надевали и шли в них на праздник. В прошлый раз к нам приехали несколько пар из разных уголков России и сказали, что специально на «Прысмаки» приезжают каждый раз и нас ищут, чтобы купить новые наряды. К нам такие клиенты и на байкерских слетах приезжают: каждый слет — новая рубаха. Мне очень интересно одевать людей и видеть их радость. Бывает, заметишь человека в твоей рубашке и думаешь: «О, моя рубашка пошла, класс!». Пару лет назад были на байкерском слете. Уже ночь была, вокруг шум от сцены стоял. Пробегал мимо байкер в рубахе — спешил куда-то. Нас увидел, остановился и говорит: «Ребята, я не знаю, окупается это у вас или нет — вы только не кидайте это дело» — и у него потекли слезы. Значит, людей цепляет.



Цена готовой рубашки с вышивкой от Марины Бонифатьевой стартует с 70 рублей, платья — от 100 рублей. «Такой дизайнер национальных нарядов есть только у меня и у жены Макея», — шутит (и гордится своей вышиванкой) журналист TUT.BY Станислав Коршунов. Фото: Оксана Бровач

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