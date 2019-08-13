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32-летнего жителя Барановичей избил незнакомец на первом свидании
14.08.2019 18:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня, который подозревается в нападении на 32-летнего жителя Барановичей,
По данным милиции, накануне инцидента потерпевшего пригласили на свидание в социальной сети. На встречу с ним пришел 17-летний житель агрогородка из Барановичского района.
Молодые люди, прогуливаясь по городу, все ближе подходили к лесу, как вдруг юноша принялся наносить знакомому телесные повреждения, из-за чего пострадавший потерял сознание.
Инцидент издалека заметили прохожие и сообщили об этом в милицию. Подозреваемый задержан.
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По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего парня.
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