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32-летнего жителя Барановичей избил незнакомец на первом свидании

14.08.2019 18:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня, который подозревается в нападении на 32-летнего жителя Барановичей, сообщает пресс-служба МВД.

По данным милиции, накануне инцидента потерпевшего пригласили на свидание в социальной сети. На встречу с ним пришел 17-летний житель агрогородка из Барановичского района.

Молодые люди, прогуливаясь по городу, все ближе подходили к лесу, как вдруг юноша принялся наносить знакомому телесные повреждения, из-за чего пострадавший потерял сознание.

Инцидент издалека заметили прохожие и сообщили об этом в милицию. Подозреваемый задержан.

 
 
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По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего парня.
 
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