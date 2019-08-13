32-летнего жителя Барановичей избил незнакомец на первом свидании

Источник материала: Tut.by

В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня, который подозревается в нападении на 32-летнего жителя Барановичей, сообщает пресс-служба МВД.

По данным милиции, накануне инцидента потерпевшего пригласили на свидание в социальной сети. На встречу с ним пришел 17-летний житель агрогородка из Барановичского района.

Молодые люди, прогуливаясь по городу, все ближе подходили к лесу, как вдруг юноша принялся наносить знакомому телесные повреждения, из-за чего пострадавший потерял сознание.

Инцидент издалека заметили прохожие и сообщили об этом в милицию. Подозреваемый задержан.