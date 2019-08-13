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Как будто великан прошел. В Гомельском районе стихия повредила 90 гектаров леса
14.08.2019 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Он отметил, что на этих территориях потребуется проведение сплошных санитарных рубок. Пока работники лесхоза заняты на расчистке дорог от поваленных деревьев и освобождении линий электропередачи. Однако уже с пятницы приступят к масштабной разработке поврежденных участков леса.
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На этих территориях потребуется проведение сплошных санитарных рубок. Пока работники лесхоза заняты на расчистке дорог от поваленных деревьев и освобождении...
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