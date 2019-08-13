Как будто великан прошел. В Гомельском районе стихия повредила 90 гектаров леса

Источник материала: Tut.by

Прошедшая 13 августа гроза повредила лес на площади 90 гектаров. Об этом корреспонденту «Гомельскай праўды» рассказал главный лесничий Гомельского опытного лесхоза Александр Демидко.

Фото и видео: Гомельский лесхоз, Сергей Журо и Алексей Герасименко

Он отметил, что на этих территориях потребуется проведение сплошных санитарных рубок. Пока работники лесхоза заняты на расчистке дорог от поваленных деревьев и освобождении линий электропередачи. Однако уже с пятницы приступят к масштабной разработке поврежденных участков леса.



































