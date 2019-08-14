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В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси

14.08.2019 23:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасатели ведут поиски троих туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».


Гора Тетнульди. Фото: v-georgia.com

Сообщение об их пропаже поступило вечером 14 августа.

Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.

Точный возраст женщин неизвестен. Одной около 36 лет, двум другим — меньше 60.

Поисковая операция длилась до темноты, на месте происшествия остаются спасатели. Активные поиски возобновятся завтра утром. При необходимости в поисках будет задействован пограничный вертолет.

 
 
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Поисковая операция длилась до темноты, на месте происшествия остаются спастели. Активные поиски возобновятся завтра утром. При необходимости в поисках будет...
 
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