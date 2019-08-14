Шестилетний ребенок скончался по дороге в минскую больницу. СК выясняет причину

Источник материала: Tut.by

7 августа в Лунинце умер шестилетний ребенок. Проверку по факту смерти проводят следователи, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В тот день отец приехал с сыном к своим родителям. Мальчик сказал, что ему плохо, и бабушка дала ему лекарство. После этого его самочувствие ухудшилось.

Бригада скорой помощи увезла его в районную больницу. Затем медики приняли решение о переводе пациента в столичное учреждение здравоохранения. Во время транспортировки ребенок скончался в автомобиле скорой.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Причина смерти ребенка устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.