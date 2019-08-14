В Минске раздадут 1000 порций бесплатного мороженого

Что лучше - бесплатное мороженое или мастер-класс по созданию слаймов? Участникам праздника «Школа? Лайк» выбирать не надо: будет и то, и другое! А еще масса развлечений для всех возрастов: игры для школьников, шоппинг для их родителей и возможность отдохнуть от внуков для бабушек и дедушек.

«Школа? Лайк!» - это праздник, организованный сетью магазинов «Офистон-Маркет» для тех, кто уже соскучился по школе, но еще не готов распрощаться с каникулами. Главным его событием станет серия мастер-классов по созданию слаймов. Это самое модное развлечение детей и подростков: ежедневно в youtube появляются около 200 роликов, посвященных им. За год видео о том, как делать слаймы, просмотрели 800 миллионов раз!

24 августа в магазине «Офистон Маркет» на Сурганова, 54 во время праздника будут раздавать бесплатное мороженое! Организаторы готовы подарить 1000 порций. А в «Офистон Маркет» в «ГринСити» Притыцкого, 156 (второй этаж) 25 августа мы установим огромный экран – и ты сможешь принять участие в танцевальном баттле в игре на xBox360+Kinect.

А еще мы предложим массу других развлечений – от чемпионата по запуску бумажных самолетиков до дженги, от турниров по игре в кости до бесплатного аквагрима.

Причем тут школа? Всем гостям предложат красивые, стильные, модные и удобные школьные принадлежности. Среди них:

тетрадки, зачарованные на +2 к отметке

ручки и карандаши с встроенным бонусом +3 к красоте письма

дневники, в которые у учителей не поднимается рука поставить плохую отметку

На время праздника запланированы скидки до 50%.

Также родителей приглашают на лекцию психолога Катерины Ковровой об адаптации школьников после летних каникул.

Когда и где:

24 августа – магазин «Офистон-Маркет» на Сурганова, 54 - только здесь будет бесплатное мороженое и чемпионат по запуску бумажных самолетиков.

25 августа – магазин «Офистон-Маркет» в ТЦ «Грин Сити» (ул. Притыцкого, 156, второй этаж) – только здесь танцевльный баттл на xBox360+Kinect будут транслироваться на большом экране.

Начало в 13.00. Лекция Катерины Ковровой пройдет в оба дня в 15.00.