Разрушительная непогода, контролеры и конвоиры, лайфхак по пенсии, князья и вышиванки - все за вчера

Да что же за погода-то? В Минске вчера весь день лили дожди, на Брестчине и Гомельщине стихия валила лес, пропадало электричество… Где лето, ау? Ладно, давайте тогда поговорим… о СИЗО. Потому что как британцы говорят о погоде — часто, охотно и не без причины, так белорусы — о посадках. И вот здесь наша Ольга Лойко очень просто объясняет, почему все эти контролеры, конвоиры и странные задержания и суды — наша главная беда, и она уже даже президента возмутила. Ну, а потом вспомним, чем еще наша страна жила в прошедшую серую дождливую среду.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Говорят, наше с вами благосостояние растет невероятными темпами! Не замечали? Это потому что считаете не в «чарках и шкварках» — а между тем во втором квартале года на среднюю белорусскую зарплату впервые за все время существования одноименного индекса можно было купить тако-о-ое количество чарок-шкварок!
С начала года мы много раз писали о размещении белорусскими эмитентами облигаций (синоним — бондов) на зарубежных биржах: это делали Минфин, Банк развития и «Евроторг». Если вам не совсем понятно, что это за бумаги, для чего нужны и почему мы все время живем в долг — давайте объясним.
Если вы или ваши родители — пенсионеры, но хотите продолжать работать, то давайте расскажем, как в таком случае будут платить пенсию (+ лайфхак, как за пять лет работы на пенсии ее можно увеличить в полтора раза!).
А вы заметили, что картошка подорожала в два раза, а цены на молоко и молочные продукты, например, выросли почти на пять процентов? МАРТ говорит, это у торговли аппетиты выросли — пора приступать к регулированию.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Еще одна поучительная история о разводе и разделе имущества. Да, редко кому удается разойтись мирно… Наши герои два года судятся за коттедж в Семково, который начинали строить еще в браке, а закончили уже после развода. Бывший супруг пытается в судах доказать, что он 15 лет своими руками строил коттедж и имеет право на его половину — но его выселили и он, по сути, бомж.
Почитайте очень классное интервью гродненского бизнесмена Станислава Семашко - он известен как владелец сети отелей, миллионер, которому нравится называть бизнесы своей фамилией, и, как он сам себя называет, «белорусский предприниматель № 1». Рассказал о своей радости от развала СССР, о том, как относится к Лукашенко, о своей Bentley за 300 тысяч евро… «У нас страна замечательная! Здесь можно нормально жить! А остальное — это опять стоны. Вообще-то, бедные виноваты сами, что они бедные, я так считаю. Ты, ты сам всегда виноват, что ты бедный. Работай, не ленись, немного мозгов и разумное планирование!»
На окраине небольшого Желудка, что на Гродненщине, сохранилась, пожалуй, самая киношная усадьба Беларуси: здесь много чего снимали. Она — часть дворца, родового гнезда князей Святополк-Четвертинских. И вот двадцать потомков когда-то богатого и известного рода приехали в Беларусь, чтобы познакомиться с нынешними хозяевами старинного комплекса и вспомнить о своих предках… Просто потрясающая история!
«Такой дизайнер национальных нарядов есть только у меня и у жены Макея», — шутит наш журналист Станислав Коршунов, надевая вышиванку от Марины Бонифатьевой. Матушка из Кобрина шьет национальные наряды для жен послов и министров, за платьями и рубахами к ней едут отовсюду. «Я люблю свои работы, — говорит Марина. — Бывает, смотришь, как они сидят на ком-то, и думаешь: „Боже мой, неужели это твое?!“»
Вот у нас очень непростые истории людей, выросших без отцов. Каково это, когда все фото, на которых был ваш папа, уничтожены? Что чувствует девушка, когда на выпускном все танцуют с отцами, а она просто стоит в стороне?.. В общем, смотрите и думайте.
Родители и педагоги! Если вы уже думаете о том, как пройдет ваш День знаний, то вот хорошая идея: благотворительный фонд «Шанс» предлагает классам вместо букетов учителям потратить деньги на лечение детей. Как это сделать, рассказываем здесь.
А пока лето (или все же нет?..), каникулы, отдых. Кстати, вы слушаете белорусскую музыку? Мы вот все время обижаемся за своих — мол, ну и зря не слушаете, крутые ж ребята есть! — но и понимаем, что подавляющее большинство отечественных исполнителей никогда не соберут аншлаг дома. Почему? Что не так? Давайте вместе задавать и отвечать на наивные вопросы.
Знакомьтесь — брестчанин Андрей. Он работает на заводе, а по выходным преподает женщинам аэробику. Да, в Бресте парни тоже сюда не ходят — может, им лень или стыдно. А Андрею — нет!
Новости тенниса. Третья ракетка Беларуси Саша Саснович впервые выиграла сет у первой ракетки мира японки Наоми Осаки — но матч проиграла, и дальше в Цинциннати играет Осака. Там же Арина Соболенко (9 WTA) обыграла китаянку Чжэн Сайсай (39 WTA), а вот Виктория Азаренко (40 WTA) выбыла из соревнований после поражения от хорватки Донны Векич (26 WTA).
Вчера мы смотрели фантастический европейский футбол. А вы? Пока пылают баталии в квалификациях, в Стамбуле два английских клуба разыграли первый трофей — английский «Ливерпуль» боролся с «Челси» за Суперкубок Европы. И чей он в итоге? Этот матч, кстати, впервые судила женская бригада арбитров. Исторический момент! Ловите 5 фактов о главной судье, которая сначала ошиблась, не назначив пенальти в ворота «Челси», но затем провела почти идеальный поединок.
И не забудьте посмотреть гол дня: это что-то невероятное!
Киевское «Динамо» уволило главного тренера, белоруса Александра Хацкевича — тот как чувствовал. Что-то клуб не очень себя проявлял в последних играх… Вместе с Хацкевичем уходит весь тренерский штаб первой команды.