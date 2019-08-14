ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разрушительная непогода, контролеры и конвоиры, лайфхак по пенсии, князья и вышиванки - все за вчера

15.08.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Да что же за погода-то? В Минске вчера весь день лили дожди, на Брестчине и Гомельщине стихия валила лес, пропадало электричество… Где лето, ау? Ладно, давайте тогда поговорим… о СИЗО. Потому что как британцы говорят о погоде — часто, охотно и не без причины, так белорусы — о посадках. И вот здесь наша Ольга Лойко очень просто объясняет, почему все эти контролеры, конвоиры и странные задержания и суды — наша главная беда, и она уже даже президента возмутила. Ну, а потом вспомним, чем еще наша страна жила в прошедшую серую дождливую среду.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Говорят, наше с вами благосостояние растет невероятными темпами! Не замечали? Это потому что считаете не в «чарках и шкварках» — а между тем во втором квартале года на среднюю белорусскую зарплату впервые за все время существования одноименного индекса можно было купить тако-о-ое количество чарок-шкварок!
  • Президент вчера побывал в юго-восточных регионах Могилевщины. Итак, что он там делал? Предупредил, что дальше «жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут»; наказал не снижать темпы сельхозработ, «день и ночь пахать и сеять»; озаботился «разболтанностью населения» и воровством; в форелевом хозяйстве попробовал красную икру и рыбу — и решил развивать рыбхозы.
  • С начала года мы много раз писали о размещении белорусскими эмитентами облигаций (синоним — бондов) на зарубежных биржах: это делали Минфин, Банк развития и «Евроторг». Если вам не совсем понятно, что это за бумаги, для чего нужны и почему мы все время живем в долг — давайте объясним.
  • Глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала жалобу в суд 20-летней студентки на президента. Как думаете, как она обозвала эту инициативу?
  • Помните трагедию на салюте 3 июля? Сейчас уже известно, что делали с зарядами и сотрудники российской фирмы, и белорусские военные. Осталось понять, в этом ли причина взрывов.
  • 10 августа вступил в силу «закон об отсрочках». Что будет с парнями, которые в этом году поступили после колледжа в вузы, магистрантами и аспирантами, вы уже знаете. Оставались вопросы по белорусам, которые планируют учиться за границей, — и вот наконец Минобороны разъяснило основные спорные моменты.
  • Если вы или ваши родители — пенсионеры, но хотите продолжать работать, то давайте расскажем, как в таком случае будут платить пенсию (+ лайфхак, как за пять лет работы на пенсии ее можно увеличить в полтора раза!).
  • А вы заметили, что картошка подорожала в два раза, а цены на молоко и молочные продукты, например, выросли почти на пять процентов? МАРТ говорит, это у торговли аппетиты выросли — пора приступать к регулированию.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Еще одна поучительная история о разводе и разделе имущества. Да, редко кому удается разойтись мирно… Наши герои два года судятся за коттедж в Семково, который начинали строить еще в браке, а закончили уже после развода. Бывший супруг пытается в судах доказать, что он 15 лет своими руками строил коттедж и имеет право на его половину — но его выселили и он, по сути, бомж.
  • Почитайте очень классное интервью гродненского бизнесмена Станислава Семашко - он известен как владелец сети отелей, миллионер, которому нравится называть бизнесы своей фамилией, и, как он сам себя называет, «белорусский предприниматель № 1». Рассказал о своей радости от развала СССР, о том, как относится к Лукашенко, о своей Bentley за 300 тысяч евро… «У нас страна замечательная! Здесь можно нормально жить! А остальное — это опять стоны. Вообще-то, бедные виноваты сами, что они бедные, я так считаю. Ты, ты сам всегда виноват, что ты бедный. Работай, не ленись, немного мозгов и разумное планирование!»
  • На окраине небольшого Желудка, что на Гродненщине, сохранилась, пожалуй, самая киношная усадьба Беларуси: здесь много чего снимали. Она — часть дворца, родового гнезда князей Святополк-Четвертинских. И вот двадцать потомков когда-то богатого и известного рода приехали в Беларусь, чтобы познакомиться с нынешними хозяевами старинного комплекса и вспомнить о своих предках… Просто потрясающая история!


  • «Такой дизайнер национальных нарядов есть только у меня и у жены Макея», — шутит наш журналист Станислав Коршунов, надевая вышиванку от Марины Бонифатьевой. Матушка из Кобрина шьет национальные наряды для жен послов и министров, за платьями и рубахами к ней едут отовсюду. «Я люблю свои работы, — говорит Марина. — Бывает, смотришь, как они сидят на ком-то, и думаешь: „Боже мой, неужели это твое?!“»
  • Вот у нас очень непростые истории людей, выросших без отцов. Каково это, когда все фото, на которых был ваш папа, уничтожены? Что чувствует девушка, когда на выпускном все танцуют с отцами, а она просто стоит в стороне?.. В общем, смотрите и думайте.
  • Родители и педагоги! Если вы уже думаете о том, как пройдет ваш День знаний, то вот хорошая идея: благотворительный фонд «Шанс» предлагает классам вместо букетов учителям потратить деньги на лечение детей. Как это сделать, рассказываем здесь.
  • А пока лето (или все же нет?..), каникулы, отдых. Кстати, вы слушаете белорусскую музыку? Мы вот все время обижаемся за своих — мол, ну и зря не слушаете, крутые ж ребята есть! — но и понимаем, что подавляющее большинство отечественных исполнителей никогда не соберут аншлаг дома. Почему? Что не так? Давайте вместе задавать и отвечать на наивные вопросы.
  • Знакомьтесь — брестчанин Андрей. Он работает на заводе, а по выходным преподает женщинам аэробику. Да, в Бресте парни тоже сюда не ходят — может, им лень или стыдно. А Андрею — нет!
  • В продаже появились первые белорусские электровелосипеды — производства витебского ОАО «Витязь». Посмотрите, как они выглядят и что могут (за 700-то долларов!).
  • Вы знали, что в Минске есть СТО самообслуживания? Здесь нет заказ-нарядов, мастера-приемщика и механиков. Рассказать подробнее, как это работает?

О СПОРТЕ

  • Новости тенниса. Третья ракетка Беларуси Саша Саснович впервые выиграла сет у первой ракетки мира японки Наоми Осаки — но матч проиграла, и дальше в Цинциннати играет Осака. Там же Арина Соболенко (9 WTA) обыграла китаянку Чжэн Сайсай (39 WTA), а вот Виктория Азаренко (40 WTA) выбыла из соревнований после поражения от хорватки Донны Векич (26 WTA).


  • Вчера мы смотрели фантастический европейский футбол. А вы? Пока пылают баталии в квалификациях, в Стамбуле два английских клуба разыграли первый трофей — английский «Ливерпуль» боролся с «Челси» за Суперкубок Европы. И чей он в итоге? Этот матч, кстати, впервые судила женская бригада арбитров. Исторический момент! Ловите 5 фактов о главной судье, которая сначала ошиблась, не назначив пенальти в ворота «Челси», но затем провела почти идеальный поединок.
  • И не забудьте посмотреть гол дня: это что-то невероятное!
  • Киевское «Динамо» уволило главного тренера, белоруса Александра Хацкевича — тот как чувствовал. Что-то клуб не очень себя проявлял в последних играх… Вместе с Хацкевичем уходит весь тренерский штаб первой команды.

Все новости среды, 14 августа

Кстати. Сегодня же наша очередная «Экономика на пальцах»! Будем обсуждать, как и за что президент отчитал главу СК Носкевича и других силовиков, а еще уделим время новости о том, что за банки и бутылки белорусам будут возвращать деньги… В общем, присоединяйтесь к эфиру в 14.25 — будет интересно! И хорошего нам всем дня.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Да что же за погода-то? В Минске вчера весь день лили дожди, на Брестчине и Гомельщине стихия валила лес, пропадало электричество… Где лето, ау?
 
Новости дня
Новости общества
 
В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.08.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика