Разрушительная непогода, контролеры и конвоиры, лайфхак по пенсии, князья и вышиванки - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Да что же за погода-то? В Минске вчера весь день лили дожди, на Брестчине и Гомельщине стихия валила лес , пропадало электричество … Где лето, ау? Ладно, давайте тогда поговорим… о СИЗО. Потому что как британцы говорят о погоде — часто, охотно и не без причины, так белорусы — о посадках. И вот здесь наша Ольга Лойко очень просто объясняет, почему все эти контролеры, конвоиры и странные задержания и суды — наша главная беда , и она уже даже президента возмутила . Ну, а потом вспомним, чем еще наша страна жила в прошедшую серую дождливую среду.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Еще одна поучительная история о разводе и разделе имущества . Да, редко кому удается разойтись мирно… Наши герои два года судятся за коттедж в Семково, который начинали строить еще в браке, а закончили уже после развода. Бывший супруг пытается в судах доказать, что он 15 лет своими руками строил коттедж и имеет право на его половину — но его выселили и он, по сути, бомж .

. Да, редко кому удается разойтись мирно… Наши герои два года судятся за коттедж в Семково, который начинали строить еще в браке, а закончили уже после развода. Бывший супруг пытается в судах доказать, что он 15 лет своими руками строил коттедж и имеет право на его половину — . Почитайте очень классное интервью гродненского бизнесмена Станислава Семашко - он известен как владелец сети отелей, миллионер, которому нравится называть бизнесы своей фамилией, и, как он сам себя называет, «белорусский предприниматель № 1». Рассказал о своей радости от развала СССР, о том, как относится к Лукашенко, о своей Bentley за 300 тысяч евро… «У нас страна замечательная! Здесь можно нормально жить! А остальное — это опять стоны. Вообще-то, бедные виноваты сами, что они бедные , я так считаю. Ты, ты сам всегда виноват, что ты бедный. Работай, не ленись, немного мозгов и разумное планирование!»

- он известен как владелец сети отелей, миллионер, которому нравится называть бизнесы своей фамилией, и, как он сам себя называет, «белорусский предприниматель № 1». Рассказал о своей радости от развала СССР, о том, как относится к Лукашенко, о своей Bentley за 300 тысяч евро… «У нас страна замечательная! Здесь можно нормально жить! А остальное — это опять стоны. Вообще-то, , я так считаю. Ты, ты сам всегда виноват, что ты бедный. Работай, не ленись, немного мозгов и разумное планирование!» На окраине небольшого Желудка, что на Гродненщине, сохранилась, пожалуй, самая киношная усадьба Беларуси: здесь много чего снимали. Она — часть дворца, родового гнезда князей Святополк-Четвертинских. И вот двадцать потомков когда-то богатого и известного рода приехали в Беларусь, чтобы познакомиться с нынешними хозяевами старинного комплекса и вспомнить о своих предках… Просто потрясающая история !





О СПОРТЕ

Новости тенниса. Третья ракетка Беларуси Саша Саснович впервые выиграла сет у первой ракетки мира японки Наоми Осаки — но матч проиграла , и дальше в Цинциннати играет Осака. Там же Арина Соболенко (9 WTA) обыграла китаянку Чжэн Сайсай (39 WTA), а вот Виктория Азаренко (40 WTA) выбыла из соревнований после поражения от хорватки Донны Векич (26 WTA).





Вчера мы смотрели фантастический европейский футбол . А вы? Пока пылают баталии в квалификациях, в Стамбуле два английских клуба разыграли первый трофей — английский «Ливерпуль» боролся с «Челси» за Суперкубок Европы . И чей он в итоге ? Этот матч, кстати, впервые судила женская бригада арбитров. Исторический момент! Ловите 5 фактов о главной судье , которая сначала ошиблась, не назначив пенальти в ворота «Челси», но затем провела почти идеальный поединок.

. А вы? Пока пылают баталии в квалификациях, в Стамбуле два английских клуба разыграли первый трофей — английский «Ливерпуль» боролся с «Челси» за Суперкубок Европы ? Этот матч, кстати, впервые судила женская бригада арбитров. Исторический момент! , которая сначала ошиблась, не назначив пенальти в ворота «Челси», но затем провела почти идеальный поединок. И не забудьте посмотреть гол дня : это что-то невероятное !

: ! Киевское «Динамо» уволило главного тренера , белоруса Александра Хацкевича — тот как чувствовал . Что-то клуб не очень себя проявлял в последних играх… Вместе с Хацкевичем уходит весь тренерский штаб первой команды.

Все новости среды, 14 августа

Кстати. Сегодня же наша очередная «Экономика на пальцах»! Будем обсуждать, как и за что президент отчитал главу СК Носкевича и других силовиков, а еще уделим время новости о том, что за банки и бутылки белорусам будут возвращать деньги… В общем, присоединяйтесь к эфиру в 14.25 — будет интересно ! И хорошего нам всем дня.

Ваша редакция

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