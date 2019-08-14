«Работаем с шести утра и до темноты». Репортаж с уборки урожая хлеба

Источник материала: Tut.by

У кого в стране самая хлебная работа? Зачем за комбайнерами следят пожарные? И сколько булок можно вырастить на большом поле? Продолжая исследовать «Путь хлеба» в совместном проекте с КУП «Минскхлебпром» , TUT.BY провел еще один день на полях агрокомбината «Ждановичи». Было горячо: пришло время уборки зерна.

«Три недели на уборку»

Наступил один из тех самых дней, которые «весь год кормят». На улице еще темно, но заместитель начальника производства открытого грунта по семеноводству агрокомбината «Ждановичи» Денис Воронецкий уже на ногах. Подъем у него теперь строго в 5 утра. В 6 Денис уже на машинном дворе. Помогает готовить комбайны к выходу в поле. Технику тщательно прочищают и продувают, а агроном дает рекомендации механизаторам с поправкой на погоду, направление ветра и географию поля.





— Бывает так, что жатва откладывается на несколько часов, если утро было росным и у зерна слишком высокая влажность. Тогда ждем солнышка, которое как следует все просушит. Еще раз измеряю влажность зерна влагомером — незаменимая для любого агронома вещь — и, если все в порядке, вперед на уборку. Случаются и более долгие простои, по несколько дней. Например, когда зарядили дожди, которым конца и края не видно. В такие дни сайт прогноза погоды у меня самый любимый (смеется). Обновляю его десятки раз за день. Есть в хозяйстве и своя метеостанция. Очень помогает в работе.

Сильный ветер и ливень могут порядком подпортить финальный путь хлеба к нашему столу. Сроки затягиваются, когда в идеале все должно проходить максимально оперативно. Три недели — именно столько выделяется на уборку зерновых на широких угодьях агрокомбината «Ждановичи».





— Подготовленные заранее поля (проверенные на наличие предметов, что могут повредить технику) делятся на участки, которые комбайн может обработать за день уборки. И закипает работа: комбайн скашивает колоски и обмолачивает их. Прямо внутри машины зерно очищается и отправляется в бункер. После того, как он наполнится до краев, зерно пересыпают в огромные грузовики. Новый урожай увозят для дальнейшей обработки и хранения.





Из 25 000 гектаров угодий в «Ждановичах» 7 000 занимают зерновые культуры: пшеница, тритикале и ячмень. В пересчете на условные булки — примерно миллиард. Однако Денис подсчитывать будущий урожай не торопится: суеверие агронома.





— Пока просто важно делать свое дело. Без спешки, шаг за шагом. А когда все зерно в хранилище ссыплем — тогда и подсчитаем. Не хочется заранее делить шкуру неубитого медведя. В этом году урожай будет однозначно более высокий, чем в прошлом. Личный рекорд — 110 центнеров тритикале с гектара. Но все равно моя любимица — пшеница. Пусть не такая урожайная, зато не колется, не забивает комбайн, убирается всегда на отлично. Потери зерна в поле совсем минимальные.

Денис срывает колосок и растирает его на ладони.

— Смотрите, какая красивая выросла: низкорослая, плотная и налилась превосходно. Колос хороший, крупный. Это — белорусский сорт «Нутка». В зерне будет высокое содержание клейковины, а это — самое главное.

«И черный хлеб, и сметанники»

Клейковина — это белковое вещество, которое содержат в себе зерновые культуры. Чем больше клейковины, тем качественнее будет будущая мука. Тесто из нее получается эластичным, а выпечка — воздушной. Плюс ко всему клейковина содержит полезные для человека витамины из групп А, В и Е, минералы и порядка 15 аминокислот. Вот почему так важно, чтобы ее в зерне было достаточно. Хотя не все подчиняется желаниям аграриев.





— Содержание зависит от сорта, от обработки специальными средствами, но многое решает и погода: сухой год — клейковины меньше. Зерно просто выжаривается под палящим солнцем, ему не хватает влаги. А если солнца и дождей было в меру — все получится: и мой любимый черный хлеб, и булочки, и сметанники (улыбается).

Но пока до сметанников еще далеко. Телефон Дениса начинает разрываться от звонков. Он извиняется и отходит. Где-то на подъезде к полю застрял один из МАЗов для отвозки зерна, а это — не малолитражка, которую вытащить — раз плюнуть. Агроном помогает быстро скорректировать ситуацию. По его лицу хорошо видно, что он совсем не равнодушен к успеху общего дела. Работа как призвание?





— Хотел поступить в военную академию, но хорошо, что не сложилось, я считаю. Я нашел свое любимое дело. Жизнь поделилась на до и после. Моя профессия — не просто зарабатывание денег, ведь есть и более легкий хлеб. Это уже что-то очень личное. Очень переживаю из-за потерь хлеба: когда проходишь за комбайном и видишь, что земля усыпана зерном. Начинаешь разбираться, где ошибся: хорошо ли все было отрегулировано, правильно ли подобрана скорость движения, учтен ли фактор ветра? Реально просто сердце болит: ведь бывает, что невероятно мощно выложились в процессе, но все равно не все получилось. Хотя это тоже опыт, которому нельзя научиться даже в самых продвинутых учебниках по растениеводству.

Душевный подход и многолетний опыт — важные ингредиенты настоящего вкусного хлеба. Поэтому почти 20% работников на хлебозаводах КУП «Минскхлебпром» — ветераны труда, проработавшие на предприятии 20 и более лет. Здесь работают семьи целыми поколениями: некоторые пекари передают умения и рецепты своим детям и делятся с ними секретами ароматного хлеба.





Горячая пора уборки запросто может стать и огненно-пламенной. И это не метафора. Когда комбайн скашивает колосья и молотит зерно, случается, что под его «пальцы» попадает камушек, строительный мусор, автохлам, выброшенный людьми в высокие колосья. Возникает искра, которая попадает на солому, и за считанные секунды вспыхивает пламя.

— Поэтому рядом с нашими комбайнерами постоянно дежурит пожарный расчет. Ребята неотрывно следят за работой техники, ведь у комбайнера не всегда есть возможность мгновенно заметить беду.

«Полю нужны люди с душой и руками»

Одновременно на полях работает 22 комбайна, за рулем которых 22 пилота-профессионала. Среди них есть настоящие знаменитости, которые из года в год становятся лучшими в областных и республиканских соревнованиях по уборке зерновых. С огромного зеленого «Джон Дира» (марка зерноуборочного комбайна. — Прим. TUT.BY) ко мне перед заходом на новый круг «на минуточку» спускается Святослав Панкевич — механизатор с 20-летним стажем.





— Отлично помню то время, когда убирали зерно на таких комбайнах, в которых даже кабины не было. Компьютерная навигация, оцифрованные поля, да даже обычный кондиционер были чем-то из области фантастики. Последние 13 лет мы работаем вместе с моим «джоном», «джоном-ковбоем» (смеется). Сроднились уже. Никогда он меня не подводил. Рапс закончили убирать, теперь на очереди моя любимая пшеница: послушная, не то, что этот усатый ячмень. В поле обычно с шести утра и до темноты — безвылазно. В прошлом году намолотил 3000 тонн зерна, в этом — посмотрим!

Обед и ужин у Святослава на свежем воздухе. Хлеб Святослав предпочитает серый, «Водар» , говорит, самый вкусный.

Как и другие классические заварные хлеба («Майский», «Ситны»), «Водар» — настоящая «фишка» КУП «Минскхлебпром». Традиционно пользуется спросом брендовый хлеб «Нарочанский» (его часто берут в качестве сувениров, когда едут за границу), а также хлеба с семечками: «Маяк» и «Балтийский».





— И любимая музыка, конечно же. В моей кабине фоном постоянно играет шансон. Особых кумиров среди исполнителей нет: есть хорошие мужские альбомы, есть и женские. Ритм у шансона самый подходящий: лирические песни, более быстрые — все для уборки отлично идут. Громко не включаю, чтобы не упустить что-то важное. Например, пропустить звук, если застучит какая-нибудь деталь. Компьютер мне, конечно, многое подсказывает: где какая поломка или проблема возникла. Но и самому надо голову включать, а не слепо надеяться на машину.





Святослав рассказывает: уборку зерна нужно очень любить, иначе ничего не получится.

— Бывает так: посадили человека на дорогую машину и отправили в поле. А он — не хочет, ну, не по сердцу ему эта работа. Так он и не смотрит за комбайном, не бережет. Загонит эту несчастную технику, посадит в болото и сидит с философией: еще один день прошел и слава богу. Полю нужны только самые лучшие люди: с открытой душой и сильными руками.

О финальном этапе пути хлеба мы расскажем в продолжении нашего проекта.

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