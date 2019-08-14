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Три туристки из Беларуси пропали в горах Грузии

15.08.2019 09:14 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии ведут поиски трех туристок из Беларуси, которые пропали вечером 14 августа на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо-Сванети). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает, что двум пропавшим женщинам до 60 лет, а третьей - около 36. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии ведут поиски трех туристок из Беларуси, которые пропали вечером 14...
 
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