Хулиганы «на районе»

Источник материала: Кобринский вестник





В последнее время инспекцию по делам несовершеннолетних Кобринского РОВД настораживает проблема хулиганства в подростковой среде.

— Только за последние 2 месяца было рассмотрено 15 таких дел, часть остаётся на рассмотрении, – рассказывает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кобринского РОВД Ирина Карпович. – Статья 17.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хулиганство» включает в себя ответственность за деяния, о которых некоторые даже и не догадываются. При этом и сами дети, и их родители забывают о том, что ответственность как административная, так и уголовная, наступает с 14 лет.

К мелкому хулиганству можно отнести срыв урока, навязчивое приставание к девушке на улице с попыткой познакомиться, взрыв петард, попрошайничество.

— Статья 17.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хулиганство» тесно граничит со статьёй 339 УК Республики Беларусь «Хулиганство». Стоит только в какой-то потасовке взять в руки палку или иной предмет, который может нанести вред оппоненту – и ответственность наступает уже уголовная, – подчёркивает Ирина Анатольевна.

Начальник привела пример, когда подростки решили выплеснуть свою неуёмную энергию на одиноко стоявший автомобиль на неохраняемой стоянке – были выбиты стёкла, поцарапан кузов. Нарушителей быстро нашли, их привлекли к уголовной ответственности – подростки получили ограничение свободы. Кроме того, с родителей был взыскан материальный ущерб, а дети поставлены на учёт.

По словам Ирины Карпович, участились случаи, когда подростки стали «проявлять» себя в подъездах.

— Надписи на стенах и дверях, подложенные под коврик нехорошие предметы и прочее. Но дети забывают, что сейчас практически все подъезды домов оборудованы видеокамерами, и если ребенку нет 14, то ответственность за его деяния понесут родители, – поясняет начальник ИДН.

Сотрудники милиции настоятельно просят следить за своими чадами, чтобы их девиантное поведение не испортило их собственное будущее.

Людмила ПАШКОВИЧ.