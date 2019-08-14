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Мининформ создал рабочую группу по продвижению ЦУР в Беларуси

15.08.2019 09:44 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мининформ создал рабочую группу по продвижению ЦУР в Беларуси
Фото из архива

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создана рабочая группа по продвижению ЦУР в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Для повышения общественной информированности о Целях устойчивого развития в Беларуси, в том числе при работе с детьми и молодежью, Мининформ принял решение о создании рабочей группы во главе с первым заместителем министра информации Павлом Легким. В рабочую группу вошли специалисты министерства в области взаимодействия со средствами массовой информации, представители телевизионных и печатных массмедиа", - говорится в сообщении ведомства.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития, что оформило новую ориентированную в будущее концепцию глобального устройства, предусматривающую гармоничное развитие государств и обществ на основе трех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: экономики, социальной сферы и экологии. Принятие Повестки-2030 потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных программных документов, а также создания механизмов для организации процесса по выполнению ЦУР.

Беларусь выразила приверженность Повестке-2030 и предприняла важные шаги для ее реализации на национальном уровне. В стране сформированы институциональные основы для управления работой в области реализации ЦУР: учрежден пост национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, сформирован Совет по устойчивому развитию. При совете созданы региональные группы, организована партнерская группа устойчивого развития (в ее состав вошли представители общественных организаций, деловых и академических кругов). В Национальном собрании образована парламентская группа по ЦУР. Важным фактором достижения ЦУР является взаимовыгодное глобальное и региональное сотрудничество, обмен знаниями и опытом в сфере инноваций для укрепления потенциала и передачи технологий в целях развития.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создана рабочая группа по продвижению ЦУР в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации. "Для повышения общественной...
 
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