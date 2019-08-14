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Две туристки из Беларуси найдены мертвыми в горах Грузии
15.08.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трех
«Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна — с повреждениями», — сказано в сообщении.
В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.
Напомним, вчера стало известно, что спасатели
Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.
Точный возраст женщин неизвестен. Одной около 36 лет, двум другим — меньше 60.
Поисковая операция длилась до темноты, активные поиски возобновились сегодня утром.
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Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трехпропавших туристок из Беларуси на горе...
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