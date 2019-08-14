Две туристки из Беларуси найдены мертвыми в горах Грузии

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трех пропавших туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело — Земо Сванети), третья спасена, она пострадала. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.



Гора Тетнульди. Фото: v-georgia.com

«Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна — с повреждениями», — сказано в сообщении.

В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.

Напомним, вчера стало известно, что спасатели ведут поиски троих туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии.

Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.

Точный возраст женщин неизвестен. Одной около 36 лет, двум другим — меньше 60.

Поисковая операция длилась до темноты, активные поиски возобновились сегодня утром.