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Две туристки из Беларуси найдены мертвыми в горах Грузии

15.08.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трех пропавших туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело — Земо Сванети), третья спасена, она пострадала. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.


Гора Тетнульди. Фото: v-georgia.com

«Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна — с повреждениями», — сказано в сообщении.

В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.

Напомним, вчера стало известно, что спасатели ведут поиски троих туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии. 

Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.

Точный возраст женщин неизвестен. Одной около 36 лет, двум другим — меньше 60.

Поисковая операция длилась до темноты, активные поиски возобновились сегодня утром.

 
 
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Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трехпропавших туристок из Беларуси на горе...
 
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