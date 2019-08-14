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В магазинах заметили алкоголь в пластиковых стаканчиках. Законна ли такая упаковка?

15.08.2019 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Летом на прилавке одного из магазинов минчане заметили алкоголь в пластиковых стаканчиках. С виду — как йогурт. Возник вопрос, а можно ли в такой таре продавать спиртное?


Фото: читатели

— Это фото сделано в круглосуточном магазине, который расположен рядом с моим домом, — рассказывает читатель TUT.BY Сергей.

По словам собеседника, раньше алкоголь в такой упаковке он не замечал.

На предприятии, где производят данный продукт, о нестандартной упаковке рассказали коротко: это не новинка.

— Когда-то у нас была такая упаковка, мы решили ее возобновить. Освежить рынок, — пояснили на заводе.

Как пояснили TUT.BY в пресс-службе Госстандарта: вопросов к размеру упаковки нет.

— Технические регламенты Таможенного союза на пищевую продукцию и упаковку, которые действуют в настоящее время и обязательны для соблюдения, не устанавливают ограничений по использованию упаковки такой вместимостью и формы стаканчика для розлива винодельческой продукции, — поясняют в пресс-службе. — Материал упаковки должен быть безопасным.

— Закон «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» и законодательство о торговле также не содержат ограничений на розничную торговлю алкогольными напитками в упаковке в виде полимерных стаканчиков, а также требований к оформлению упаковок товаров, — сообщили в пресс-службе МАРТ.

 
 
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Недавно на прилавке одного из магазинов минчане заметили алкоголь в стаканчиках. Возник вопрос, а можно ли в такой таре продавать спиртное?
 
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