ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские военные начали погрузку техники для отправки на учение "Щит Союза - 2019" в РФ

15.08.2019 11:04 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Белорусские военные начали погрузку техники для отправки на учение "Щит Союза - 2019" в РФ
Фото из архива

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к совместному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" входит в активную фазу. Белорусские военные приступили к погрузке техники для ее отправки в Нижегородскую область, к месту проведения маневров, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Подразделениям инженерных войск и отряду обеспечения правопорядка Минской военной комендатуры предстоит первыми отправиться на территорию Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны.

Всего в учении примут участие более 4 тыс. белорусских военнослужащих, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также около 15 самолетов и вертолетов.

Совместное оперативное учение "Щит Союза - 2019" пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к совместному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" входит в активную фазу. Белорусские военные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Темой первого урока в школах станет строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика