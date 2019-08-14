Трагедия в горах Грузии: одна из белоруских туристок выжила, сейчас она в больнице

Источник материала: Tut.by

Две туристки из Беларуси, пропавшие на горе Тетнульди (край Самегрело — Земо Сванети) в Грузии погибли , третьей оказывает помощь хирург в больнице города Местиа. Она в сознании.



Гора Тетнульди. Фото: v-georgia.com

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили, что в горы белоруски поднимались с группой туристов. Человек из этой группы и обратился за помощью к спасателям.

— Информация о пропаже поступила в нашу службу вчера ночью, — сообщили TUT.BY в ведомстве. — С ночи начались поиски, был подключен вертолет. В результате туристок нашли. Две женщины погибли, одна в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу в Местиа (населенный пункт в Сванетии. — Прим. TUT.BY).

Сейчас МВД Грузии проводит следствие по этому делу.

Примерно в 10.30 по минскому времени выжившую туристку из Беларуси привезли в больницу города Местиа в Сванетии. Как рассказали в Местийском амбулаторно-поликлиническом объединении, сейчас женщине оказывает помощь хирург — у нее черепно-мозговая травма. Женщина 1967 года рождения.

— У нее раны на голове. Она в сознании, разговаривает, чувствует себя нормально, сейчас она в перевязочной — хирург с ней работает.

Напомним, вчера стало известно, что спасатели ведут поиски трех туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии.

Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.

Известно, что одной женщине было около 36 лет, двум другим — меньше 60.