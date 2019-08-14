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«Мужа задержали и с его ключами пришли на обыск». Начальника оздоровительного центра обвиняют во взятке
15.08.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 июля на
— Муж работал начальником оздоровительного центра «Энергетик» с ноября 2015 года (центр принадлежит филиалу «Минскэнерго» — прим.TUT.BY), — говорит супруга Александра Кругляка. — Он бывший военный, любит дисциплину и порядок. Процентов 80, наверное, при нем поменялось сотрудников — все работали, никто не пил. Старались все ремонтировать, обновляли окна, мебель, постельное белье. В мае этого года готовились к открытию сезона детского лагеря. 28 мая его задержали.
Сколько было взяток?
На сайте СК
Однако обвинение предъявлено только по одному эпизоду (ч.1 ст. 430 УК) — взятка на 750 рублей, которые Кругляк, по версии следствия, получил от Павла Труса (второй фигурант дела, тоже был задержан, но сейчас на свободе), который действовал в интересах ООО «ИнсепшнИнвест» — за приглашение и признание данной компании победителем в проводимых процедурах закупки — на ремонт склада и пола в оздоровительном центре.
По словам супруги Кругляка, 28 мая Александр возвращался из центрального офиса в Минске на базу в поселок Зеленое, по дороге машину остановили, Александр задержали. В его сумке обнаружено 750 рублей. Как именно деньги туда попали, пока достоверно неизвестно.
— Я уверена, что он не брал и не вымогал взятки, — говорит супруга. — Ему вменяют 750 рублей… Последний контракт по закупкам был на сумму свыше 45 тысяч рублей, и ему дали взятку 750 рублей? У него была хорошая зарплата плюс военная пенсия. Муж не признает вину.
Мы связались с ООО «ИнсепшнИнвест». Коммерческий директор говорит, что Павел Трус не является ни сотрудником, ни учредителем «ИнсепшнИнвест» и не работал в интересах данной компании:
— Наша компания осуществляла ремонтные работы в оздоровительном центре «Энергетик», но мы с Павлом Трусом никаких отношений не имели. В наших интересах он вообще не выступал. Мы просто параллельно работали на разных объектах у одного и того же заказчика. Павел Трус не является ни сотрудником, ни учредителем в нашей компании. У него отдельное юридическое лицо, его компания занимается производством окон, и он работал там (в «Энергетике» — прим. TUT.BY) по своему профилю. А мы работаем по отделке, и занимались своим профилем.
— Допрашивали ли вас или ваших сотрудников по этому делу? — уточнили мы у коммерческого директора «ИнсепшнИнвест».
— Нет, нас никуда не вызывали и не допрашивали.
Павел Трус указан как управляющий ООО «Профмодуль», которая выпускает пластиковые окна и двери, балконные рамы, роллетные системы. В компании заявили, что Павел Трус «не будет ничего комментировать по делу». На
На обыск пришли с ключами задержанного
О том, что Александр Кругляк задержан, его супруга узнала поздно ночью, когда в квартиру постучали люди в штатском.
— Сначала не хотела открывать, потому что в глазок увидела, что там три незнакомых человека, говорят — милиция, — вспоминает женщина. — Но я ведь не вызывала милицию, а они продолжают: «Открывайте, иначе мы сами откроем», и показывают в глазок ключи мужа от квартиры, потом в глазок один из них показал удостоверение — и я открыла. В ту ночь они ничего из квартиры не забрали, просто все осмотрели, сфотографировали и ушли. Я уехала из города, была в деревне у родителей. Вдруг звонит сын, говорит, что вернулся домой, а там все перевернуто, не хватает некоторых вещей. Я прилетела — и правду, все вверх дном. Вызываю милицию. Выясняется, пока нас не было дома, оперативники пришли снова с обыском, снова с ключами мужа, и в присутствии сотрудника ЖЭУ, двух соседей провели обыск. Собственник квартиры — мой отец. Ему даже никто не позвонил. Нам не оставили копию протокола описи.
Супруга Александра пытается обжаловать незаконные действия сотрудников ОБЭП, из прокуратуры Минской области ей пришел ответ: обыск и наложение ареста на имущество законно, так как супруга обвиняемого не дала согласие на наложение ареста на имущество добровольно (когда первый раз пришли с обыском), но установлено нарушение — копии протокола описи не передали собственнику или другому совершеннолетнему, который проживает в квартире (зампрокурора Минской области Сергей Шикунец ссылается на нормы ст. 128 и 132 УПК).
Расследование по делу продолжается. Александр Кругляк третий месяц находится в СИЗО, по предъявленному обвинению (ч.1 ст. 430 УК) ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет. И хотя вина его еще не доказана, через три дня после задержания его уволили с должности начальника оздоровительного центра.
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«Мужа задержали и с его ключами пришли на обыск». Начальника оздоровительного центра обвиняют во взятке
По версии следствия, обвиняемый получил 750 рублей от представителя частной фирмы. Задержали его через час после получения денег. Фигурант вину не признает и...
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