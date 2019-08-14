«Мужа задержали и с его ключами пришли на обыск». Начальника оздоровительного центра обвиняют во взятке

Источник материала: Tut.by

25 июля на сайте Следственного комитета сообщили, что «директор оздоровительного центра в Минском районе обвиняется в совершении коррупционных преступлений». На днях в редакцию TUT.BY обратилась супруга обвиняемого. Она уверена, что муж невиновен и готовит одну за другой жалобы на действия правоохранителей. На обыск сотрудники ОБЭП, например, пришли с ключами мужа, а вещи выносили, когда никого из жителей квартиры не было дома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Муж работал начальником оздоровительного центра «Энергетик» с ноября 2015 года (центр принадлежит филиалу «Минскэнерго» — прим.TUT.BY), — говорит супруга Александра Кругляка. — Он бывший военный, любит дисциплину и порядок. Процентов 80, наверное, при нем поменялось сотрудников — все работали, никто не пил. Старались все ремонтировать, обновляли окна, мебель, постельное белье. В мае этого года готовились к открытию сезона детского лагеря. 28 мая его задержали.

Сколько было взяток?

На сайте СК указано , что «по имеющимся у следствия сведениям директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров».

Однако обвинение предъявлено только по одному эпизоду (ч.1 ст. 430 УК) — взятка на 750 рублей, которые Кругляк, по версии следствия, получил от Павла Труса (второй фигурант дела, тоже был задержан, но сейчас на свободе), который действовал в интересах ООО «ИнсепшнИнвест» — за приглашение и признание данной компании победителем в проводимых процедурах закупки — на ремонт склада и пола в оздоровительном центре.

По словам супруги Кругляка, 28 мая Александр возвращался из центрального офиса в Минске на базу в поселок Зеленое, по дороге машину остановили, Александр задержали. В его сумке обнаружено 750 рублей. Как именно деньги туда попали, пока достоверно неизвестно.

— Я уверена, что он не брал и не вымогал взятки, — говорит супруга. — Ему вменяют 750 рублей… Последний контракт по закупкам был на сумму свыше 45 тысяч рублей, и ему дали взятку 750 рублей? У него была хорошая зарплата плюс военная пенсия. Муж не признает вину.

Мы связались с ООО «ИнсепшнИнвест». Коммерческий директор говорит, что Павел Трус не является ни сотрудником, ни учредителем «ИнсепшнИнвест» и не работал в интересах данной компании:

— Наша компания осуществляла ремонтные работы в оздоровительном центре «Энергетик», но мы с Павлом Трусом никаких отношений не имели. В наших интересах он вообще не выступал. Мы просто параллельно работали на разных объектах у одного и того же заказчика. Павел Трус не является ни сотрудником, ни учредителем в нашей компании. У него отдельное юридическое лицо, его компания занимается производством окон, и он работал там (в «Энергетике» — прим. TUT.BY) по своему профилю. А мы работаем по отделке, и занимались своим профилем.

— Допрашивали ли вас или ваших сотрудников по этому делу? — уточнили мы у коммерческого директора «ИнсепшнИнвест».

— Нет, нас никуда не вызывали и не допрашивали.

Павел Трус указан как управляющий ООО «Профмодуль», которая выпускает пластиковые окна и двери, балконные рамы, роллетные системы. В компании заявили, что Павел Трус «не будет ничего комментировать по делу». На сайте «Профмодуль» можно увидеть благодарность «ИнсепшнИнвест» за плодотворное сотрудничество по ремонту в одной из воинских частей в Минске и в Минском суворовском училище, а также отзыв филиала «Минсэнерго», в котором указано, что «Профмодуль» является постоянным партнером организации по поставке изделий из ПВХ на строительные объекты.

На обыск пришли с ключами задержанного

О том, что Александр Кругляк задержан, его супруга узнала поздно ночью, когда в квартиру постучали люди в штатском.

— Сначала не хотела открывать, потому что в глазок увидела, что там три незнакомых человека, говорят — милиция, — вспоминает женщина. — Но я ведь не вызывала милицию, а они продолжают: «Открывайте, иначе мы сами откроем», и показывают в глазок ключи мужа от квартиры, потом в глазок один из них показал удостоверение — и я открыла. В ту ночь они ничего из квартиры не забрали, просто все осмотрели, сфотографировали и ушли. Я уехала из города, была в деревне у родителей. Вдруг звонит сын, говорит, что вернулся домой, а там все перевернуто, не хватает некоторых вещей. Я прилетела — и правду, все вверх дном. Вызываю милицию. Выясняется, пока нас не было дома, оперативники пришли снова с обыском, снова с ключами мужа, и в присутствии сотрудника ЖЭУ, двух соседей провели обыск. Собственник квартиры — мой отец. Ему даже никто не позвонил. Нам не оставили копию протокола описи.

Супруга Александра пытается обжаловать незаконные действия сотрудников ОБЭП, из прокуратуры Минской области ей пришел ответ: обыск и наложение ареста на имущество законно, так как супруга обвиняемого не дала согласие на наложение ареста на имущество добровольно (когда первый раз пришли с обыском), но установлено нарушение — копии протокола описи не передали собственнику или другому совершеннолетнему, который проживает в квартире (зампрокурора Минской области Сергей Шикунец ссылается на нормы ст. 128 и 132 УПК).

Расследование по делу продолжается. Александр Кругляк третий месяц находится в СИЗО, по предъявленному обвинению (ч.1 ст. 430 УК) ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет. И хотя вина его еще не доказана, через три дня после задержания его уволили с должности начальника оздоровительного центра.