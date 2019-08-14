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В Гродно ночью нетрезвый мужчина швырял камни в «Табакерку»

15.08.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно ночью 23-летний житель Гродно камнем разбил стекла в «Табакерке» на улице Горновых. Все происходящее видела женщина, работающая на табачной фабрике, о произошедшем она рассказала сотруднику департамента охраны, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov.by

Все произошло около двух часов ночи. Нетрезвый парень, возвращавшийся домой от друзей, камнем разбил стекла в киоске. Когда молодого человека задержали, он говорил, что не помнит, зачем бросал камень в ларек.

Причиненный ущерб — 155 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Кстати, это второй такой случай с этим киоском. Два месяца назад такой же пьяный гродненец разбил стекла в этой же «Табакерке». Тогда также происходящее увидела сотрудница фабрики и вызвала милицию.

Такое проявление борьбы с «Табакерками» — не новое: не только в Гродно повреждали киоски. Например, в Минске, где табачные ларьки стали устанавливать с 20 июля, неизвестные разрисовали киоск, расположенный в Зеленом Луге — на пересечении улицы Кольцова и первого переулка Кольцова.

В столице недавно создали петицию с требованием убрать «Табакерки». Кроме того, белорусские индивидуальные предприниматели предложили дать и им право вернуть свои киоски на улицы столицы. Ведь, по их мнению, в ситуации с «Табакерками» налицо избирательность законодательства.

Что известно о «Табакерках»

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.

Но указ есть указ. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Например, часть киосков в столице должна быть выполнена в другом, более презентабельном дизайне. Первый такой ларек появился 20 июля в Сухарево. В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».

При этом «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Кроме того, нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком. Как видим, тут Мингорисполком учел ошибки регионов, где ларьки «ЭНЕРГО-ОИЛ» всплывали даже возле школ и больниц.

Напомним, под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно ночью 23-летний житель Гродно камнем разбил стекла в «Табакерке», которая находится на улице Горновых. Все происходящее видела женщина, работающая на...
 
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