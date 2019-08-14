Три года усиленного за грамм гашиша. В Бресте осудили москвича, который вез наркотик в паспорте

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 39-летнему жителю Москвы, который обвинялся в незаконных перевозке, хранении и перемещении наркотиков, сообщила TUT.BY помощник Брестского транспортного прокурора Татьяна Савич.

Мужчину задержали в пункте пропуска «Брест» на польско-белорусской границе. Во время проверки сотрудники таможни обнаружили между страниц его общегражданского паспорта полимерный пакетик с подозрительным веществом. Экспертиза установила, что россиянин пытался таким образом перевезти через границу 1 грамм гашиша.

«Задержанный пояснил, что приобрел наркотик для собственного пользования», — сообщила Татьяна Савич.

Суд Московского района признал его виновным в незаконных перевозке, хранении и перемещении наркотического средства и назначил 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.