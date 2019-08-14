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ГАИ усилит контроль за безопасной перевозкой детей 18-24 августа

15.08.2019 12:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ГАИ усилит контроль за безопасной перевозкой детей 18-24 августа
Фото из архива

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция ГАИ по контролю за безопасной перевозкой детей "Маленький пассажир - большая ответственность!" пройдет в Беларуси 18-24 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Во время акции инспекторы напомнят взрослым о правилах безопасной перевозки детей и ответственности за нарушения. Водителям расскажут об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также причинах и последствиях травматизма юных пассажиров. Сотрудники ГАИ проконтролируют, насколько автолюбители соблюдают правила перевозки детей и скоростные режимы. Кроме того, перед началом учебного года Госавтоинспекция оценит состояние школьных автобусов и безопасность их маршрутов, проверит, устранены ли выявленные ранее недостатки улично-дорожной сети возле учреждений образования.

"Ежегодно в августе возрастает количество ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Это обусловлено массовой перевозкой детей из мест отдыха и оздоровления. Несоблюдение при этом элементарных мер безопасности (неиспользование детских удерживающих устройств, ремней безопасности, перевозка детей до 12 лет на мотоциклах и мопедах) приводит к гибели и травмированию несовершеннолетних", - констатировали в УГАИ МВД. За семь месяцев текущего года на дорогах страны в ДТП погибли девять и получили травмы 76 детей-пассажиров. При этом 40% несовершеннолетних перевозились с нарушением правил.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция ГАИ по контролю за безопасной перевозкой детей "Маленький пассажир - большая...
 
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