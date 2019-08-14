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Возле Комаровского рынка выставили оцепление из-за подозрительной сумки
15.08.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 15 августа возле Комаровского рынка в Минске милиция выставила оцепление: была замечена бесхозная сумка. Об этом сообщают читатели TUT.BY.
Как рассказал минчанин Артем Тарашкевич, у стен одного из торговых центров возле Комаровки выставили оцепление и ждут саперов.
В пресс-службе МВД подтвердили: специалисты проверяют бесхозный чемодан, оставленный у здания по улице Кульман, 5б. Граждан просят не волноваться, эвакуация не требуется.
«На месте работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группа. Мы должны убедиться, что внутри нет ничего опасного», — рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
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Саперы проверяют, нет ли внутри чего-то опасного.
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