Возле Комаровского рынка выставили оцепление из-за подозрительной сумки

Источник материала: Tut.by

Днем 15 августа возле Комаровского рынка в Минске милиция выставила оцепление: была замечена бесхозная сумка. Об этом сообщают читатели TUT.BY.





Как рассказал минчанин Артем Тарашкевич, у стен одного из торговых центров возле Комаровки выставили оцепление и ждут саперов.





В пресс-службе МВД подтвердили: специалисты проверяют бесхозный чемодан, оставленный у здания по улице Кульман, 5б. Граждан просят не волноваться, эвакуация не требуется.





«На месте работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группа. Мы должны убедиться, что внутри нет ничего опасного», — рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.