За несколько часов на Могилев и райцентры вылилось столько дождя, сколько должно было за 10−20 дней

Источник материала: Tut.by

Как вам вчерашний дождь? 14 августа большую часть Могилевской области залило дождями — кроме отдельных восточных районов. Столько осадков, сколько выпало за несколько часов, регион в норме должен бы получить за 10−20 дней, сообщили TUT.BY в Могилевоблгидромете.





Видео: Сергей Пехтерев

При этом вчера, 14 августа, было довольно тепло. Температура воздуха составила +17...20°С, кое-где — +24°С и была в пределах нормы или выше нее на 1−2 градуса.

На большей части области за сутки выпали сильные осадки — 23−40 мм, или одна-две декадные нормы. Больше всего залило Могилев, Горки и Бобруйск.

В Могилеве за ночь, т.е. с 9 вечера до 9 утра, выпало 35 мм осадков, или практически 20-дневная норма. На станции в Горках зафиксировали 29 мм осадков, которые выпали за 3 часа. А это 120% декадной нормы. В Бобруйске за 2 часа выпало 17 мм осадков, или 90% декадной нормы.

На большей части Могилевской области ночью была гроза. Максимальная скорость ветра по северной половине достигала 15−16 м/с.