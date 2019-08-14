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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 августа
15.08.2019 12:38 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 августа, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.
С 2.00 до 5.00 Банковский процессиноговый центр будет проводить технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.
В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,1 млн карточек, к нему подключены 81,4 тыс. организаций торговли и сервиса, 125,6 тыс. платежных терминалов, почти 2,5 тыс. банкоматов и более 2,4 тыс. инфокиосков.-0-
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 17 августа, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре. С 2.00 до 5.00...
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